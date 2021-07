https://cz.sputniknews.com/20210727/vedci-zjistili-jaka-davka-alkoholu-prospiva-srdci-15284637.html

Vědci zjistili, jaká dávka alkoholu prospívá srdci

Vědci zjistili, jaká dávka alkoholu prospívá srdci

Britští vědci zhodnotili nebezpečí vývoje infarktu, mozkové mrtvice, stenokardie a smrti na srdeční zástavu u lidí s kardiovaskulárními nemocemi v závislosti... 27.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-27T22:52+0200

2021-07-27T22:52+0200

2021-07-27T22:52+0200

zdraví

infarkt

srdce

alkohol

zdraví

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/880/64/8806475_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_89eaa115fad076f7c87ef536791e78fd.jpg

Ukázalo se, že u těch, kdo vypíjí denně půl poháru vína, je toto nebezpečí dokonce nižší než u abstinentů, a u těch, kteří vypíjí denně pohár vína nebo láhev piva, je riziko asi stejné. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise BMC Medicine.Vědci z londýnské University College využili pro své výzkumy databáze zdravotnických služeb Anglie a Skotska, britské biologické banky UK Biobank a také výsledky předchozích 12 výzkumů.Shromáždili údaje o celkem 48 tisících mužů a žen s kardiovaskulárními nemocemi – případy infarktů, mozkových mrtvic, stenokardie nebo smrti na srdeční zástavu za posledních 20 let a také informace o průměrné konzumaci alkoholu, kterou poskytli sami účastníci.Minimální riziko vývoje kardiovaskulárních nemocí zjistili vědci u těch, kdo pili denně asi šest gramů alkoholu. U těch, kdo pili 15 gramů, tedy asi půl poháru vína, bylo riziko o něco větší, ale stejně menší než u těch, kdo vůbec nepije. Do stejné skupiny s abstinenty se dostali ti, kdo denně pili láhev piva nebo půl láhve vína.„Naše výsledky ukazují, že lidé s kardiovaskulárními nemocemi by se možná neměli úplně vzdávat alkoholu, aby zabránili srdečním záchvatům, mozkové mrtvici nebo stenokardii, mohou ale snížit svou denní spotřebu alkoholu,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk vydavatelství Springer Nature slova prvního autora studie Chengyi Dinga. „Protože je spotřeba alkoholu spojena se zvýšeným nebezpečím vývoje jiných nemocí, lidé s kardiovaskulárními nemocemi by neměli alkohol zneužívat,“ uvedl.Nebezpečí opakovaného infarktu nebo mozkové mrtvice mezi těmi, kdo pili šest gramů alkoholu denně, bylo o 50 procent nižší než u těch, kdo vůbec nepili, a nebezpečí smrti o 21 procent nižší.Autoři se domnívají, že za bezpečnou pro srdce může být označena spotřeba až 105 gramů alkoholu týdně čili jedné láhve vína nebo tří lahví středně silného piva. U těch, kdo pijí více, se nebezpečí akutních srdečních nemocí prudce zvyšuje.Výzkumníci podotýkají, že jejich závěry se zakládají nikoli na přímém pozorování, ale na matematickém zpracování údajů získaných z různých zdrojů a v různé době. Dle možnosti vnášely korekce na věk, pohlaví a vztah ke kouření a snažili se také vyloučit ze skupin abstinenty a málo pijící lidi a ty, kdo po dlouhou dobu zneužívali alkohol, ale v době průzkumu už nepili nebo pili jen málo.

https://cz.sputniknews.com/20210726/vedci-prozradili-priznak-ktery-svedci-o-vyvoji-demence-15269395.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

infarkt, srdce, alkohol, zdraví