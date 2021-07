https://cz.sputniknews.com/20210727/zeman-podporuje-odskodneni-za-vrbetice-od-skutecnych-viniku-vybuchu-15288089.html

Zeman podporuje odškodnění za Vrbětice od „skutečných viníků“ výbuchů

Zeman se v úterý na Pražském hradě setkal se starosty města Slavičín - Tomášem Chmelou a obcí Lipová - Miloslavem Svárovského, Vlachovice - Zdeňkem Hověžákem a Haluzice - Františkem Mareckým. Během schůzky jim řekl, že podpoří poslanecký návrh zákona, který počítá s odškodněním ve výši zhruba 660 milionů korun za omezení po explozích ve vrbětickém skladu pro Zlínský kraj, dotčené obce a jejich obyvatele.Starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák (STAN) pro ČTK potvrdil, že Zeman odškodnění podpořil.Poslanecký návrh zákona před dvěma týdny podpořila vláda. V jeho rámci by Zlínský kraj měl dostat 59 milionů korun a obce Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín celkem zhruba 309,5 milionu korun. Mezi obyvatele by se mohlo rozdělit až 291 milionů korun. Podmínkou má být podle návrhu zákona trvalé bydliště v některé ze zmíněných obcí. Lidé by o peníze žádali ministerstvo vnitra.Z výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulací s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nepřátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.

