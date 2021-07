https://cz.sputniknews.com/20210728/a-vy-vsichni-sasci-co-feri-pekarova-to-schytala-za-utoky-na-vladu-kvuli-rouskam-15293386.html

„A vy všichni šašci. Co Feri?" Pekarová to schytala za útoky na vládu kvůli rouškám

„A vy všichni šašci. Co Feri?“ Pekarová to schytala za útoky na vládu kvůli rouškám

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, který zrušil nařízení českého ministerstva zdravotnictví o povinnosti nošení ochranných prostředků v hromadné... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že včera Nejvyšší správní soud vyhověl muži, který se dříve obrátil na soud s tím, že současná omezení jsou diskriminační a dal ministerstvu zdravotnictví čas na úpravu svého nařízení. Povinnost nosit ochranné prostředky ve vnitřních prostorech budov či v hromadné dopravě činila dotyčnému značné potíže. Zdravotnický resort byl také kritizován kvůli systematickému ignorování soudních rozhodnutí.Pekarová Adamová ve své reakci na soudní rozhodnutí vyzvala vládu, aby nesla odpovědnost za své „protiprávní jednání“.Uživatelé Twitteru se však s názorem Adamové leckdy neshodli. Mnoho lidí poukázalo na to, že předsedkyně TOP 09 umí jen kritizovat a opozice nijak nebránila tomu, aby vláda o takových rozhodnutích rozhodovala.„Jen slova od vás. Proč jste už jako opozice proti tomu něco neudělali?“ ptal se jeden uživatel.„A vy všichni šašci jim to hezky jako muziku na tancovačce tvrdíte, tak už sami sundejte ty nátlamky a buďte opozicí.... a nemusíte nic psát - stačí konat,“ reagovali na Twitteru.Jeden uživatel připomněl předsedkyni skandál s Dominikem Ferim a obvinění exposlance z nevhodného chování k ženám, který opoziční strana od jeho odstoupení nekomentuje.Další člověk vrátil Pekarové frázi o celodenní lhostejnosti k zájmům voličů.„Doufám, že soud ponese odpovědnost za další životy. Vy berete 4 roky peníze za nic a jen štvete lidi ráno, odpoledne i večer. Snad jste se sebou spokojená,“ uvedl.Někteří komentující vyjádřili pochybnosti, že takový přístup a taková rétorika přinese straně dostatek hlasů v podzimních parlamentních volbách.„Kdybyste pořád jen netlachali, co je špatně, a předložili nějaké svoje odůvodnění nebo nějak jinak reagovali, tak by vám to přivedlo nějaké voliče. Takto to bude v říjnu tragédie,“ poznamenal jiný muž a dodal, že opozice by to měla udělat, „aby bylo všem jasné, že je schopná to zvládnout lépe než současná vláda, že to není banda neschopných uspávačů hadů a plácalů o ničem“.Jiní uživatelé nesouhlasili s rozhodnutím soudu, podle nich nošená roušek v dopravě je správná.„Soud rozhodl, jak rozhodl. Mě jen překvapuje, jak nahráváte tmářům ohledně covidu. Nošení roušek v dopravě atd. je správné a to máte podpořit,” napsal.Reakce resortu zdravotnictví na rozhodnuti souduMluvčí Ministerstva zdravotnictví České republiky Gabriela Štěpanyová ve svém komentáři pro česká média zdůraznila, že v současné době je velmi důležité, aby opatření nařizující povinné nošení roušek či respirátorů ve vnitřních prostorách budov a v MHD zůstala v platnosti. Připomněla, že se v republice stále šiří nakažlivé mutace koronaviru a navíc míra proočkovanosti obyvatel ještě není dostatečná k tomu, aby tato opatření byla zcela zrušená.Dále mluvčí zdravotnického resortu ujistila, že ministerstvo uposlechne výzvu Nejvyššího správního soudu a uskuteční potřebné úpravy mimořádného opatření.

