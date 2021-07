https://cz.sputniknews.com/20210728/at-si-neockovani-lide-sami-plati-lecbu-navrhuje-slovensky-analytik-legislativa-uz-existuje-15288967.html

Ať si neočkovaní lidé sami platí léčbu, navrhuje slovenský analytik. Legislativa už existuje

Ať si neočkovaní lidé sami platí léčbu, navrhuje slovenský analytik. Legislativa už existuje

Každý člověk se může rozhodnout, zda podstoupí riziko nákazy koronavirem. V takovém případě by si podle zdravotnického analytika Martina Vlachynského z... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-28T08:36+0200

2021-07-28T08:36+0200

2021-07-28T08:36+0200

slovensko

koronavirus

očkování

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/13291501_0:142:3000:1830_1920x0_80_0_0_dccda0535efa348e070846928eaf7cc4.jpg

Vlachynský přiznává, že opatření týkající se boje s koronavirem rozdělily společnost. Cesta zpět podle něj už není.V otázce očkování se pozastavil nad nedostatečnou vakcinací, zejména pak očkování rizikových skupin včetně seniorů ve věkové kategorii nad 80 let. Podporuje proto cílenou kampaň, která by kromě reklam v televizi zahrnovala i práci v terénu mezi cílenou skupinou. Jednou z motivací by podle něj měla být finanční účast na léčbě koronaviru u těch, kteří se odmítají nechat očkovat.Umožňovat by to měl zákon č. 363, podle kterého může zdravotní pojišťovna vůči pojištěnci nárokovat uhrazení nákladů za léčbu, pokud mu byla poskytnuta důsledkem porušení léčebného režimu.Veřejné mínění na Slovensku se ale staví proti povinné vakcinaci a zvýhodňování očkování. Podle průzkumu Sociologického ústavu Slovenské akademie věd (SAV) všeobecné povinné očkování podporuje necelá třetina obyvatel – 31,2 % respondentů. Proti němu vystupuje 61,9 %. Pro povinné očkování pro vybranou skupinu obyvatelstva se vyslovuje 42,3 % a proti je 50,5 %.Necelých 40 % dotázaných se vyslovilo za mírnější opatření vůči naočkovaným. Proti tomu se staví 46,6 % respondentů, což představuje znatelný nárůst z květnových 35,4 %. Roste i počet odmítačů vakcíny. Zatímco v květnu se proti covidu-19 odmítalo nechat očkovat 30,9 % Slováků, v červenci je to už 36 %.Minulý týden slovenský parlament odhlasoval novelu, podle které Úřad pro veřejné zdraví Slovenské republiky bude moci při vytváření protipandemických opatření zohlednit digitální covid průkaz. Podle něj se očkovaní lidé budou moci vyhnout různým nařízením a využívat některé služby, zatímco neočkovaní se budou muset prokazovat testy. Novelu v úterý podepsala prezidentka Zuzana Čaputová.Podle opozice se jedná o protiústavní zákon a chystá se obrátit na ústavní soud. Jednání o této novele doprovázely protesty před Národní radou.

https://cz.sputniknews.com/20210726/vy-spite-nebo-co-blaha-varuje-caputovou-pred-obcanskou-valkou--15268835.html

Miner Peter Tak takú demagógiu si komunisti nikdy nedovolili a verím, že dokonca ani Hitlera by nenapadlo niečo také absurdné a protiľudové. Obyčajní ľudia, vidíte kam ste svojím hlasovaním dostali predtým slušnú Slovenskú republiku ? A nezabudnite zase voliť Matoviča, lebo sa dal zaočkovať Sputnikom. Bude môcť pokračovať v podobných nehoráznostiach proti národu. 1

Miner Peter A mimochodom - bolesti hlavy, nádchu, kašeľ a ďalšie typické príznaky deltavírusu si väčšina ľudí aj doteraz platila sama. 1

3

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování, slovensko