Babiš se střetne s Bartošem v Ústeckém kraji ve volbách do Sněmovny

Babiš se střetne s Bartošem v Ústeckém kraji ve volbách do Sněmovny

Republikový výbor hnutí ANO dnes rozhodl o svých kandidátech v podzimních parlamentních volbách. V čele kandidátní listiny v Ústeckém kraji stane současný... 28.07.2021

Mnozí to očekávali či předvídali, ale až nyní je to oficiální. Předseda České pirátské strany Ivan Bartoš se přímo střetne se svým hlavním politickým soupeřem, českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Oba dva totiž stanou v čele svých kandidátek v Ústeckém kraji. Kandidaturu Babiše jako lídra kandidátní listiny v tomto kraji dnes na svém jednání oficiálně schválil výbor hnutí ANO.Původně se předpokládalo, že Babiš povede ANO ve Středočeském kraji, později se to ale změnilo. Dnes v čele kandidátky hnutí ve středních Čechách výbor schválil vicepremiéra Karla Havlíčka. Předseda Poslanecké sněmovny a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček zdůraznil, že Andrej Babiš se osobně rozhodl jít do voleb přes Ústecký kraj.Předvolební napětí mezi dvěma lídryMožnost přímého střetu v podzimních volbách s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem český premiér Andrej Babiš okomentoval již minulý týden. Tehdy šéf hnutí ANO prohlásil, že nevylučuje možnost toho, že se postaví předsedovi Pirátů Ivanu Bartošovi v Ústeckém kraji v rámci letošních voleb do Sněmovny. Jak poznamenal Babiš, nemá problém s tím, aby se střetl s Bartošem v jednom kraji a přesvědčil občany, že lídr Pirátů není vhodný kandidát na post předsedy vlády.Dále Babiš připomněl jednání předsedy Pirátů v Bruselu, kde vyjádřil ochotu připravit Česko o právo veta při rozhodování o zahraničních otázkách a tím pádem posílit role unijních institucí na úkor členských států.

