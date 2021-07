https://cz.sputniknews.com/20210728/babis-slibil-dva-dny-placeneho-volna-ockovanym-statnim-zamestnancum-doporucil-to-i-firmam-15294513.html

Babiš slíbil dva dny placeného volna očkovaným státním zaměstnancům. Doporučil to i firmám

Babiš slíbil dva dny placeného volna očkovaným státním zaměstnancům. Doporučil to i firmám

Andrej Babiš dnes informoval, že v pátek na vládě navrhne, aby všem zaměstnancům státní služby, kteří se nechali očkovat, byly zajištěny dva dny placeného... 28.07.2021

Svůj návrh na poskytnutí dvou dnů placeného pracovního volna všem naočkovaným předseda české vlády Andrej Babiš vysvětlil hned dvěma důvody. Tím prvním je potřeba zvýšit zájem o vakcinaci mezi občany, a tím druhým pak to, že někteří z těch, kdo se nechal naočkovat, mají silnější reakci na očkovací látku. Babiš je rovněž přesvědčen, že nárok na placené volno by měli mít i zaměstnanci v soukromých firmách, o čemž se zmínil ve svém dalším tweetu.Přeočkování třetí dávkou vakcínyBabiš při včerejší návštěvě očkovacího centra bez registrace v Ústí nad Labem uvedl, že nejpozději před začátkem školního roku by mělo být jasné, zda se třetí dávky vakcíny podávat budou či nikoli.Babiš rovněž prohlásil, že by do daného termínu mělo být jasno, zda se třetí dávka vakcíny bude či nebude podávat například ohroženým skupinám, tedy starším lidem nebo osobámse sníženou imunitou.Následně pokračoval tím, že je zapotřebí jednat také o protilátkách. V současné chvíli je totiž situace taková, že se Češi sice mohou nechat otestovat na protilátky, ale zatím to není uznáváno jako doklad o bezinfekčnosti, a to na rozdíl od očkování nebo potvrzení oprodělání nemoci.

