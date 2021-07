https://cz.sputniknews.com/20210728/ceskym-spolupracovnikum-v-afghanistanu-hrozi-nebezpeci-nevylucuje-se-ani-azyl-uvedl-metnar-15297803.html

Českým spolupracovníkům v Afghánistánu hrozí nebezpečí. Nevylučuje se ani azyl, uvedl Metnar

Rychlé stažení vojsk NATO z Afghánistánu a rostoucí aktivita radikálního hnutí Tálibán*, které dobývá značná území, vyzdvihuje otázku urychlené pomoci těm afghánským občanům, kteří pomáhali vojákům Severoatlantické aliance. Nyní totiž mohou čelit velkému nebezpečí vzhledem k možné pomstě ze strany tálibů, výjimkou nejsou ani ti Afghánci, kteří poskytovali pomoc příslušníkům české armády.Šéf českého obranného resortu Lubomír Metnar během pořadu Události, komentáře poznamenal, že plán pomoci afghánským spolupracovníkům už je připraven, k jeho definitivnímu schválení by mohlo dojít na nejbližším jednání vlády.Na otázku moderátora pořadu o tom, zda vláda může nabídnout svým afgánským spolupracovníkům a jejich rodinným příslušníkům přesídlení do České republiky, Metnar odpověděl, že taková možnost existuje.Vláda by měla konat rychleji, tvrdí opozicePředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek podle vlastních slov byl nespokojen s tím, že vláda neschválila tento plán pomoci ještě na svém předchozím jednání. Dotyčný ocenil, že Česko dělá určité kroky tímto směrem, ale zdůraznil přitom, že ve srovnání s některými dalšími státy, které poskytují pomoc svým afghánským spolupracovníkům, česká vláda jedná pomalu.Český ministr obrany ve své reakci popřel, že by již bylo pozdě a zdůraznil, že v případě jiných zemí se jedná o mnohem větší počet afghánských spolupracovníků, kterým se má nabídnout pomoc, zatímco v případě Česka jde jenom o několik jednotlivců.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Josef Votava Tak tento trotl NARVE naše vojáky do mezinárodní teroristické akce pod vedením teroristy č. 1 a potom sem natahá jejich kolaboranty, profože se bojí odvety !!!! No to je fakt magor kterého je třeba odsoudit a zavřít!!!!! Mě nezajímá rozsévání demokracie ALÁ USA po celé planetě !!!! Mě zajímá jak tento magor zanáší do mého bydliště cizince, kteří si dojdou znásilnit jakoukoli ženskou tady ve státě !!! A navíc ještě za takovéto činy budou tito násilníci naší zkorumpovanou justicí pouze NAPOMENUTI !!!! To je na DEFENESTRACI. 6

Červenáček Naše misijní skoroarmáda by tam toho moc nevytrhla - to by se muselo kolektivně v rámci NATO. McCaine řekl, že fghánistán by se dal zvládnout posílaním vojenské ,přítomnosti + 200 vojáků. Afghánistán z interventů ovládl jen Alexandr Veliký. Metnar dělá dobře a opozice má pravdu... Pokud ovšem není jiného názoru nedebil K. Olinka. To by jistě došlo na ty jeho atomovky.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 5

