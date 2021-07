https://cz.sputniknews.com/20210728/ct-definitivne-zesilela-pravnika-rozcilila-neobjektivita-ceske-televize-15295645.html

„ČT definitivně zešílela.“ Právníka rozčílila „neobjektivita“ České televize

Česká televize přinesla divákům zprávu o tom, co se děje v Hongkongu, který podléhá centrální vládě v Pekingu. Brněnský právník Tomáš Tyl tuto reportáž... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Zpráva, která právníka tak rozhořčila, pojednávala o tom, co se děje v Hongkongu. Pravidelné informace přináší pro Českou televizi zpravodajka v Číně Barbora Šámalová. Ta uvedla, že 1. července se v Hongkongu pravidelně konaly demonstrace, které požadovaly svobodné volby. V minulém roce, stejně jako i letos, však komunistické úřady volby zatrhly, avšak lidé se i tak sešli na nepovolené demonstraci.Šámalová popisovala, že na akci se objevil v minulém roce i 24letý muž, který je souzen podle nového čínského zákona o státní bezpečnosti. Šámalová konstatovala, že tento mladý muž měl s sebou protestní vlajku, na které byl slogan „revoluce naší doby“, což je ale dnes zakázaný slogan, a s touto vlajkou podle jejích slov vjel do policistů. Dodala, že se tak stalo jen pár hodin poté, co v Hongkongu začal platit zákon o státní bezpečnosti, na jehož základě je teď stíhán. Vysvětlila, že právě vlajka a slogan je tou nejzávažnější přitěžující okolností.A právě tato její slova rozčílila právníka Tomáše Tyla. „ČT definitivně zešílela. Poslouchám reportérku Šámalovou na ČT a nevěřím vlastním uším. Tvrdí, že hongkongský aktivista je nyní souzen za to, že měl u sebe vlajku s nápisem ,Revoluce naší doby‘ a u toho naprosto nezřetelně zahuhlala, že ,najel do policistů‘. No, tak to díky za objektivní informace, ale není asi spíš problém, že dotyčný NAJEL DO POLICISTŮ, než ta vlajka? Tohle fakt sdílejte a ptejte se po nezávislosti, protože ČT by za takovou neobjektivitu měla být potrestána (a to fakt víc fandím Hongkongu než Číně!),“ napsal právník.Dezinformační médiaPražský hrad v květnu publikoval seznam dezinformačních českých médií. Na seznamu se ocitly jak některé redakce České televize, tak i Seznam Zprávy.„Kancelář prezidenta republiky v rámci boje proti dezinformacím, jehož význam potvrdila mimo jiné během jednání v lednu roku 2021 i Evropská komise, nadále nebude poskytovat jakékoli informace týdeníku Respekt, serveru Seznam Zprávy, blogu Deník N, redakcím 168 hodin a Reportéři ČT. Kancelář prezidenta republiky v souladu se zákonem dbá o svou pověst, přičemž zmiňovaná média dlouhodobě a vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. V případě poskytování součinnosti ve formě zodpovídání dotazů e-mailem či telefonicky by se pracovníci KPR mohli naopak podílet na poškození dobrého jména České republiky, což je v rozporu s jejich pracovní smlouvou“ uvedl tehdy Hrad.Kancelář prezidenta republiky podle svých vlastních slov v minulosti mnohokrát poukazovala na flagrantní pochybení a nepřesnosti uváděné v mediálních výstupech těchto médií, na jejich přístupu k ověřování faktů to ovšem nic nezměnilo. Boj proti dezinformační scéně je přitom jedním ze zásadních témat nejen Evropské komise, ale i české vlády, a KPR se tímto krokem k této snaze připojuje, dodal Hrad.

