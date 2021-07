https://cz.sputniknews.com/20210728/ek-proti-nam-spustila-valku-madarska-ministryne-prozradila-kdy-a-proc-jeji-zeme-upadla-v-nemilost-15302485.html

EK proti nám spustila válku. Maďarská ministryně prozradila, kdy a proč její země upadla v nemilost

EK proti nám spustila válku. Maďarská ministryně prozradila, kdy a proč její země upadla v nemilost

Portál Echo24.cz zveřejnil na svých stránkách rozhovor s maďarskou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou. Ta v něm promluvila o mnohém, ale jádro tohoto... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Maďarsko nezažívá poslední dobou zrovna nejšťastnější období, pokud se zaměříme na vztahy této země s Evropskou unií a EK. Navíc země „uvnitř“ řeší i několik témat, která rezonují tamní společností. Zmiňme ku příkladu to, že vládní strana Fidesz zakázala propagaci homosexuality a transgenderu jak ve školách, tak ve vysílání přístupném dětem a mládeži.Vargová se pokusila na celou situaci podívat podrobněji a vysvětlit, proč proti Maďarsku aktuálně běží několik řízení a co za tím vším vlastně stojí.Následně zabrouzdala do minulosti a snažila se najít prvopočátek celého dění.Pokračuje tím, že její země tehdy zreformovala justici, modernizovala mediální zákonodárství, ato všechno za souhlasu unijních institucí.Co se týče právě zmiňované migrace a s ní spojenou migrační krizí, Vargová připouští, že i to situaci „velmi přiživilo“. Vzpomíná přitom rok 2015, kdy bylo Maďarsko prvnímstátemv EU, který se rozhodl bránit stavbou plotu na hranici.Podle jejích slov jde o typický příběh, na který už jsou Maďaři vlastně zvyklí. V neposlední řadě se ministryně v této souvislosti dotkla i zásad právního státu.Téma uzavřela slovy, že pod něco takového se Maďarsko nepodepíše.

Karel Adam Pokud nebudete v předklonu, budete v nemilosti pořád. 0

Červenáček Erdogan byl za socialismu odbojný fracek, chuligán, rebel. Nyní se mu nelíbí diktáty EU, tak je zase odbojný. Z 90 % se s ním dá souhlasit, použít jej jako beranidlo s velkým charismatem. U nás je charismatický jen Bartoš a asi trochu Okamura. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

