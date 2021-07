https://cz.sputniknews.com/20210728/evropa-ma-uz-ukrajiny-dost-po-toulkach-v-evrope-se-vrati-do-ruska-napsal-bloger-v-denniku-n-15298614.html

Evropa má už Ukrajiny dost. „Po toulkách v Evropě se vrátí do Ruska,“ napsal bloger v Denníku N

Evropa má už Ukrajiny dost. „Po toulkách v Evropě se vrátí do Ruska,“ napsal bloger v Denníku N

Absurdita je druhé jméno Ukrajiny, míní bloger slovenského Denníku N Marek Danko. Podle něj má Evropa už dost ukrajinského vydírání a bude muset jít zpátky do... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-28T16:22+0200

2021-07-28T16:22+0200

2021-07-28T16:22+0200

svět

donbas

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/15298833_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dea08e83889230ca0969a99185a11ae3.jpg

„Vše, co se na Ukrajině děje v posledních letech, připomíná anekdotu. Ne vždy je zábavná, ale vždy absurdní. Logickým vyvrcholením toho, co se ve skutečnosti děje, bylo zvolení komika Volodymyra Zelenského prezidentem země,“ poznamenává na úvod Danko.Zelenskému vyčítá, že se zpočátku tvářil jako „člověk z lidu“, který byl unavený z politiky ukrajinských nacionalistů. Nicméně poměrně záhy se stal jedním z nich, přestože celý život mluvil rusky. „Stejně jako 99 % ukrajinské politické elity s vypnutými videokamerami,“ poznamenává bloger.Ukrajinskou zahraniční politiku především kritizuje kvůli tomu, že vydírá tranzitem plynu. To nakonec podle něj vedlo Rusko ke stavbě alternativních plynovodů, včetně Nord Stream 2 přes Baltské moře do Německa.Přitom Ukrajina tlačí na lítost svých západních partnerů: „přísahali jsme vám, vzdali jsme se svého mládí, tak nás podpořte“. Po Evropě v Kyjevě chtějí, aby pokračoval tlak na Rusko, od kterého se mají vyžadovat ústupky.Kromě toho se bloger Danko pozastavil i nad nedávným návrhem úřadu ukrajinského prezidenta vyjednávat o tranzitu plynu v rámci normandského formátu, který vznikl pro řešení konfliktu na východě Ukrajiny, v rámci kterého jednají lídři Ruska, Ukrajiny, Francie a Německa. Podle autora tranzit plynu a řešení konfliktu na Donbasu spolu nikterak nesouvisí.Autor proto podezřívá, že hlavním cílem Ukrajinců je, aby jim Západ ve všem finančně pomáhal. Západní Evropa má toho však podle něj už dost.Připomeňme, že před nedávnem Německo a Spojené státy dosáhly dohody o ruském plynovodu Nord Stream 2. Spojené státy nebudou uvalovat na projekt sankce, zatímco se Berlín zavázal, že finančně podpoří ukrajinskou energetiku, včetně odklonu od uhlí.

https://cz.sputniknews.com/20210728/zelenskyj-reagoval-na-putinuv-clanek-o-ukrajine-15295962.html

Simo Häyhä Jen hloupá nepodložená spekulace. 8

Vladimír Štumpa Je to opět jen a jen o globalistice - mnohým utajené, ne jen trollům a nedebilovi K. Olince... Všechy bývalé sovětské republiky, dokonce i Turecko a možná i Japonsko (bude nejvýchodnější ruskou provincií), se samy vrátí k Rusku - krytí pouze velmocí je pro státní suverenitu nezbytné; zejména u států s menším počtem obyvatel než 10 miliónů. Takže - samy se vrátí. Někam patřit musí. Zasvěcení vědí, že to záleží jen na chvíli eliminace USA, kdy klekne a nebude světovým četníkem. Proces započal. Zlatý rubl a ruskočínský SWIST už je také za humny. A mnoho se změní i v RF. Už to tu bylo několikrát popisováno. 🏁🏁🏁🏁🏁 8

5

donbas

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

donbas, ukrajina