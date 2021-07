https://cz.sputniknews.com/20210728/francouzska-vlada-ohlasila-ctvrtou-vlnu-epidemie-koronaviru-15298907.html

Francouzská vláda ohlásila čtvrtou vlnu epidemie koronaviru

Francouzská vláda ohlásila čtvrtou vlnu epidemie koronaviru

Epidemická situace ve Francii se nadále zhoršuje, denně přibývá více než 19 000 případů koronaviru, uvedl mluvčí vlády Gabriel Attal. Čtvrtá vlna epidemie... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-28T16:43+0200

2021-07-28T16:43+0200

2021-07-28T16:47+0200

svět

koronavirus

nákaza

rozšíření

vláda

nemoc

francie

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/447/98/4479830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cefd3c964f88dcb4de752d874fe7f88c.jpg

„Na radě ministrů jsme diskutovali o epidemické situaci, která se stále zhoršuje a je znepokojující,“ řekl Attal na středečním brífinku.Upozornil, že za posledních 24 hodin bylo zjištěno přibližně 27 000 nových případů covidu-19. „Denně bylo zaznamenáno v průměru více než 19 000 případů, což je o 97 % více než před týdnem,“ zdůraznil mluvčí francouzské vlády. Čtvrtá vlna epidemie koronaviru se podle něj týká celé Francie.Od počátku epidemie dosáhl počet případů covidu-19 více než 6 milionů a více než 111 000 lidí zemřelo.Schválené propustkyFrancouzský parlament přijal v definitivním čtení novelu zákona o rozšířeném použití hygienických propustek a o povinné vakcinaci zdravotníků proti covidu-19.V noci na pondělí projednala tuto novelu smíšená parlamentní komise. Nejdřív se konalo definitivní hlasování v Senátu, pak v Národním shromáždění (dolní komoře). Pro novelu nakonec hlasovalo 156 poslanců, proti 60, 14 se hlasování zdrželo.Text, za který hlasovali zákonodárci, obsahuje některé změny. Zákon nestanovuje propuštění lidí, kteří nejsou očkováni proti covidu kvůli svému povolání. Hygienické propustky pro děti 12-17 let budou platit od 30. září. Po 15. listopadu má tento systém propustek platit pouze po novém hlasování v parlamentu.Propustky budou lidé potřebovat v obchodních centrech s výjimkou kaváren a restaurací v jejich prostorech.Kromě povinné vakcinace zdravotníků, hasičů a těch, kdo pečuje o starší lidi, stanovuje novela zákona zavedení hygienických propustek (buď certifikát o vakcinaci, nebo negativní test na koronavirus, nebo důkaz o prodělané nemoci) na začátku srpna v kavárnách, restauracích, zdravotnických institucích, letadlech a dálkových vlacích.Senátoři dříve udělali výjimku pro terasy, kde nebude potřebná propustka. Mladí lidé ve věku 16 a 17 let se mohou dát očkovat bez souhlasu rodičů. Také se v textu praví o povinné karanténě pro pacienty s koronavirem.Od 21. července je propustka povinna pro návštěvu muzeí, divadel, kin, festivalů, představení a lunaparků. Francouzský prezident rovněž informoval o povinné vakcinaci zdravotníků ve Francii a také očkování všech, kdo pracují v nemocnicích a domovech důchodců. Podle závěrů prezidentových prohlášení byla připravena příslušná novela zákona obsahující nové restrikce.

https://cz.sputniknews.com/20210726/ve-francii-prijali-novelu-zakona-o-hygienickych-propustkach-15267679.html

Červenáček

COVID-1984: Francouzská vláda oznámila, že podepíše s Pfizerem smlouvu na 2 miliardy vakcín proti Covid-19 na pokrytí očkování v letech 2022 a 2023, jenže něco tu nehraje. Francie má jenom 67 milionů obyvatel, tak k čemu proboha 2 miliardy vakcín na 2 roky? Chystají se totiž přeočkování vakcínou ne jednou za rok, ale na měsíční bázi. A to prý kvůli mutacím. Francie nebude člověka očkovat jednou za rok, ale mnohokrát do roka. První pilotní test už chystají ve Velké Británii. Andrej Babiš to nepřímo potvrdil Lubomíru Volnému v dopise. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

2