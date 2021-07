https://cz.sputniknews.com/20210728/hamacek-pred-volbami-otevrel-tema-migrantu-a-schytal-to-uz-zamirte-do-p-zapomneni-pisi-mu-lide-15297355.html

Hamáček před volbami otevřel téma migrantů a schytal to. Už zamiřte do p... zapomnění, píší mu lidé

Hamáček před volbami otevřel téma migrantů a schytal to. Už zamiřte do p... zapomnění, píší mu lidé

Podzimní volby se pomalu, ale jistě blíží. A je to znát i na přístupu některých českých politiků.

2021-07-28T20:23+0200

2021-07-28T20:23+0200

2021-07-28T20:23+0200

Vypadá to, že si Hamáček chtěl svým statusem tak trochu „nasbírat“ body před volbami. Jeho plán mu ale moc nevyšel.Dané téma však zrovna nebylo tím nejlepším, které si mohl pro tento účel zvolit. Uživatelé sociální sítě mu to tak vzápětí pořádně „vytmavili“.A přidávali se další: „Říkáte migranti? A mohl bych je vidět?“Narážek na blížící se volby tak bylo nespočet: „Je zajímavé, že ty uprchlickévlny kopírují termíny voleb.“Pár uživatelů ale jeho status pořádně naštval.„Krajinou prošlo tornádo, povodně i ohně jsou denně, covid nezná hranic, ale @jhamacek postává u hranic s palcátem, a snaží se ve svém svetérku vypadat vyšší než zástupy protofašistů, co tam stojí taky, a vyhlížejí ty hordy, co furt nikde. Good luck, už zamiřte do p... zapomnění,“ byli rozhořčeni lidé.Hamáček se kromě toho stal terčem posměchu a lidé se bavili na jeho účet.Podle některých by se však šéf ČSSD měl zaměřit na jiná, aktuálnější, témata.Hamáček by si měl tedy příště pořádně rozmyslet, co nasdílí…Stažení vojsk a pomoc afghánským spolupracovníkůmZmiňme, že na konci června byli z Afghánistánu staženi poslední čeští vojáci. Nicméně, ministerstvo obrany připravilo zvláštní „záchranný“ program pro afghánské spolupracovníky, kteří pomáhali českým vojákům. Jedná se především o překladatele a tlumočníky, kuchaře, zásobovače, průvodce a informátory.Jedná se o lidi, kteří v posledních 20 letech pomáhali českým vojákům během jejich účasti v misi NATO v Afghánistánu. Celkem se jedná o desítky lidí. Pokud budou evakuování spolu se členy rodiny, tak se bude jednat o stovky Afghánců. Nutno zmínit, že v případě ovládnutí zemí Tálibánem* hrozí afghánským pomocníkům reálné nebezpečí.Nicméně, česká vláda zatím stále nerozhodla, jak, a zda vůbec, bude těmto lidem pomáhat. Spousta politiků však nyní žádá po vládě, aby v této otázceprojevila odhodlanost a Afgháncům pomohla.* teroristická organizace zakázaná v Rusku

Konectrollu .... Vrbeticky lhář a Mimoň Homolka si může vzít neprizousobive ekonomické migranty sobě na byt... za týden skončí pribity na venkovnich vratech s vybilenym bytem.. nebylo by špatné s nimi osidlit okolí zmiňovaných Vrbetic, aby se případně aktivoval nenalezena munice pane Blbisuv poskok... 🐮🐮🐮🐮🐮🤮🤮🤮🤮🤮🌋🌋🌋🌋🌋🌋 4

Červenáček Hamáček rozpracoval pokyny z EU ohledně imigrantů do puntíku důsledně, protiobčansky. Myslím, že se podílel i na právních ustanoveních o předsudečné nenávisti. Přitom právě v tom rozpracování mohl ledacos odklonit, ale to by mu vyšuměla funkce ve strukturách EU, kam se patrně bude chtít uchýlit a slušný peníz. Kubera ty pokyny v Teplicích také rozpracoval 100% důsledně. Ale kecy dovedl vést velmi líbivé. Někteří jej chtěli za prezidenta ČR. Babišátko je stejný farizej. . . Žádné reformy. Revoluci a o sametu si nechte zdát. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

afghánistán

česká republika

