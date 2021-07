https://cz.sputniknews.com/20210728/hampl-skutecnym-vitezem-deni-udalosti-poslednich-dnu-je-reditel-ceske-televize-petr-dvorak-15292415.html

Hampl: Vítězem dění událostí posledních dnů se díky Lipovské stal ředitel České televize Petr Dvořák

Hampl: Vítězem dění událostí posledních dnů se díky Lipovské stal ředitel České televize Petr Dvořák

Sociolog Petr Hampl se na svém účtu na sociální síti Facebook věnoval událostem posledních dnů spojenými s radní ČT Hanou Lipovskou a Českou televizí. 28.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-28T11:46+0200

2021-07-28T11:46+0200

2021-07-28T11:53+0200

česko

hana lipovská

parlamentní volby

kandidatura

vítěz

lubomír volný

petr hampl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1127/73/11277351_0:0:1743:980_1920x0_80_0_0_f66742801439a156f26a7265de1cc773.jpg

Ve svém novém příspěvku píše, kdo se podle jeho názoru stal skutečným vítězem dění událostí posledních dnů.Podle Hampla ale utrpí nová ministrana v říjnu debakl, čímž se pozice Hany Lipovské dále oslabí. „Nicméně to se prostě stává, všichni v životě děláme chyby. A jsem přesvědčený, že za pár let se Hanka do dění vrátí, poučená, schopnější, nebezpečnější,“ dodal.Za obzvlášť zajímavý pocit označil to, že Volného uskupení zastupuje „mlčící většinu“. Lipovská a Volný blokČlenka Rady ČT Hana Lipovská povede Volný blok v Pardubicích. Vyplynulo to z víkendové pardubické konference hnutí, které ji potvrdilo do čela tamní krajské kandidátky.Lipovská oznámila, že na post radní ČT navzdory své kandidatuře až do voleb nerezignuje. Bude se ale zdržovat hlasování. Lipovskou pobídly ke kandidatuře stížnosti na práci České televize i demonstrace proti vládním opatřením v boji proti covidu-19.Volný blok je znám svými vyhraněnými názory k vládním proticovidovým opatřením. Hlavní tváří hnutí je poslanec Lubomír Volný. Na jihomoravské kandidátce je zase zpěvačka Ilona Csáková, na pražské pak bývalá politička a moderátorka Jana Bobošíková. Připomeňme, že Volný blok jde k volbám spolu s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS).

https://cz.sputniknews.com/20210727/neni-mozne-nabizet-vize-odtrzene-od-reality-cirkev-poprela-politicke-postoje-lipovske-15287816.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hana lipovská, parlamentní volby, kandidatura, vítěz, lubomír volný, petr hampl