Hřib se chlubil, jak je vůči Pražanům štědrý. Pražský místostarosta vypěnil a odhalil jeho „podfuk“

Pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib se na sociálních sítích pochlubil, jak je MHD v hlavním městě levné a dostupné. Místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO)... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

V úterý se pražský primátor pochlubil (nebo postěžoval), že nedotovaný roční kupón by Pražany vyšel na 18 tisíc korun. Nyní stojí 3 650 korun. Přitom polovina obyvatel jízdné vůbec neplatí. Jde zejména o děti do 15 let a seniory od 65 let. „To nemá ve světě obdoby,“ tvrdí a dodává, že je jeho prioritou „udržet co nejdostupnější veřejnou dopravu“.S touto verzí ale rozhodně nesouhlasil místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop. Ten upozornil, že město rozhazuje miliony korun na nesmyslné nápady a život Pražanům neustále zdražuje. Přitom ve svém programu Piráti dříve slibovali MHD zdarma.Přitom s provozem MHD se podle něj špatně hospodaří. Dnes výnos z jízdného pokrývá pouze 11 % nákladů na dopravu. Jízdné by tak bylo možné zcela zrušit. Ostatně Piráti měli bezplatnou MHD i v programu.Rýpnul si i do toho, že SMS jízdenka je dražší než papírová. „To je zřejmě ta ‚ekologie‘, o které Piráti stále tolik mluví,“ ironizoval.Kromě toho připomněl, že vedení Prahy zvyšuje daně z nemovitosti, zdražuje nájmy v městských bytech, svoz odpadu či navyšuje ceny vodného.Připomeňme, že Praha od srpna zvedne cenu stání na většině z dvaceti záchytných P+R parkovišť, které město provozuje. Dosud řidiči na všech parkovištích kromě jednoho za den zaplatili 20 korun. Od srpna se cena na čtyřech parkovištích zvýší na 100 korun a na devíti na 50 korun. Zbylých sedm parkovišť, která ovšem nejsou hlídána, bude státní na 12 hodin zdarma.Od srpna zdraží i jízdné. Cena půlhodinové jízdenky stoupne z 24 na 30 korun a devadesátiminutová se prodraží z 32 na 40 korun. Vznikne ovšem nový tarif pro lidi ve hmotné nouzi, kteří zaplatí měsíčně 165 korun. Ceny měsíčních a ročních kuponů zůstanou zachovány.

