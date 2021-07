https://cz.sputniknews.com/20210728/ja-bych-taky-prosil-elixir-mladi-48leta-dara-rolins-vystavila-svou-bombovou-postavu-v-plavkach-15294764.html

„Já bych taky prosil elixír mladí.“ 48letá Dara Rolins vystavila svou bombovou postavu v plavkách

Po nejnovějších fotkách Dary Rolins, které uveřejnila na sociální síti, by jen málokdo hádal této slovenské zpěvačce osmačtyřicet let. Svou výstavní postavou... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Dara se zvěčnila v černých jednodílných plavkách, jak pózuje před zrcadlem. V popisku k fotkám se Dara věnovala vážnějšímu tématu a ženám obecně.Pokračovala s nejrůznějšími tvrzeními, která se na ženy hrnou. „Neměla bys tolik jíst, najez se pořádně! Jsi moc tlustá, jsi moc hubená. Ty se nemusíš malovat, mohla ses trošku namalovat. Máš slovo, mluv/to je chlapská záležitost, nemíchej se do toho. Zavře občas pusu?/Moc toho nenamluví. Jsi příliš samostatná, jsi úplně nesamostatná. Ta krátká sukně je moc krátká/v té dlouhé sukni vypadáš jak babička. Jak to myslíš, že nepiješ?/ No, holka, dost piješ. Ukaž, co v tobě je, odvaž se./Můžeš si za to sama, neměla ses tak předvádět. Ta je úplně blbá./Ta je nějak moc chytrá…“ napsala Dara výčet.Dodala, že v rámci instagramové kultury přidává fotku z kategorie „moc nebo málo“. Jako shrnutí a pointu svého postu uvedla fakt, že člověk nikdy nevyhoví úplně všem a proto je podle ní nejlepší být sám sebou.Během chvíle se pod postem objevilo velké množství reakcí. Mezi nimi se objevil i komentář slovenské modelky Andrey Verešové. „Bože, ty jsi tak úžasná, tak dokonale jsi to vystihla a tak krásně napsala. S dovolením budu sdílet,“ uvedla.„Ten komentář je svatá pravda, pořád se najde někdo, komu nebudeš vyhovovat tím, co děláš, nebo jak vypadáš. Ženy, jste krásné takové, jaké jste a hlavně buďte samy sebou. Mimochodem, nádherná postava,“ vzkázala jí další sledující.Mnoho uživatelů s Darou souhlasilo. „Moc hezky popsané, vyhovět se zkrátka nedá všem. Ale hlavně být spokojený/á sám se sebou. Chlapům minimálně vše lépe projde,“ uvedla svůj pohled na věc jistá žena.„Jak se říká, 100 lidí, 100 chutí. Nikdy člověk nevyhoví všem. Jinak silná úvaha. A tak je lepší zůstat sám sebou, a co se tobě líbí. Klobouk dolů,“ znělo v další reakci.Nutno podotknout, že se našli i sledující, kteří nezapomněli zdůraznit, že Dara vypadá ve svých letech opravdu skvěle. „Já bych taky prosil ten elixír mládí.“Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.

