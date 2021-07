https://cz.sputniknews.com/20210728/jak-pripravit-lahodne-karbanatky-z-mleteho-masa-kucharky-pridavaji-jednu-tajnou-ingredienci--15291783.html

Jak připravit lahodné karbanátky z mletého masa? Kuchařky přidávají jednu tajnou ingredienci

Jak připravit lahodné karbanátky z mletého masa? Kuchařky přidávají jednu tajnou ingredienci

28.07.2021

Web belnovosti radí, abyste zkusili připravit karbanátky z mletého masa s pohankou a zelenou cibulkou.Ingredience:700 g mletého masa1/3 – 1/2 lžičky koření na mleté maso1/2 lžičky čerstvě mletého černého pepře1 lžička mořské soli5 stroužků česneku1 vejce1 středně velká cibulejarní cibulka120 ml slunečnicového oleje5 lžic pohankyJak na to:Jak připravit karbanátky z mletého masa s pohankou a zelenou cibulkou? Na tyto jedinečné masové placičky samozřejmě koupíme nejkvalitnější mleté maso, hovězí nebo vepřové s hovězím.Samotné vepřové maso je lepší nebrat, protože z každého karbanátku zůstane o něco více než polovina. Tuk, který je ve velkém množství obsažen v mletém vepřovém mase, se totiž smaží na pánvi.Mleté maso vložte do velké mísy. Přidejte čerstvé kuřecí vejce. Vejce nalijte nejprve do talíře a poté do mísy se zbytkem.Cibuli oloupejte, opláchněte a nakrájejte nadrobno. Zelenou cibulku nakrájejte také na kousky. Vše vložte do mísy s mletým masem. Oloupané stroužky česneku prolisujte, posypte kořením na mleté maso, mořskou solí a čerstvě mletým černým pepřem.A nyní ta tajná ingredience. Do směsi přimíchejte trochu předvařené pohanky. Nebo ji můžete dát na sporák na 15 minut, když se chystáte do práce. Večer bude již připravená. Přidejte ji k náplni a dobře prohněťte. Nejprve lžící, a pak můžete směs míchat ručně.Položte si vedle talíř s vodou. Lehce navlhčete dlaň a vytvořte kulaté karbanátky. Udělejte je malé, aby se daly snadno obracet a jíst. Některé ženy v domácnosti jsou tak zručné, že si rozpálí pánev s olejem, pak udělají jeden karbanátek po druhém a hodí ho na pánev. Placičky připravujeme tak, že je nejprve položíme na prkénko posypané moukou. Poté je položte do pánve s olejem po rozehřátí. Pak se smaží všechny rovnoměrně, první i poslední.Na středním plameni je smažte z obou stran, pěkně dozlatova. Pokud má někdo z rodiny zažívací potíže, můžete je smažit pod pokličkou. V tomto případě budou po dokončení měkčí. Karbanátky můžete osmažit bez pokličky, pak je vložte do hrnce a 5 minut je duste pod pokličkou se 100 ml vroucí vody na dně.Karbanátky můžete podávat jak s přílohou, tak i bez ní. Placičky můžete efektně posypat nasekanou jarní cibulkou. Při podávání se hodí plátek čerstvého chleba, čerstvá nebo nakládaná okurka.

