Jako moje židle s oblečením. Na internetu se smějí Macronovi, kterého uvěznily věnce a korálky

Internetem se šíří fotografie a videa francouzského prezidenta Emmanuela Macrona pohřbeného pod květinovými náhrdelníky a korálky, které mu byly darovány během... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Poprvé v historii republiky navštívil francouzský vůdce Francouzskou Polynésii, zámořské území Francie. Emmanuel Macron byl na návštěvě Francouzské Polynésie od soboty 24. července (neděle 25. července v Praze) přivítán s velkou pompou. Jak dokazují snímky pořízené zejména na Tahiti, největším ostrově souostroví, při jeho příjezdu byla hlava státu v souladu s místními tradicemi zdobena četnými náhrdelníky z květin a mušlí. Do té míry, že jeden z jeho osobních strážců musel dokonce zasáhnout, aby „osvobodil“ prezidenta z jeho květinového zajetí.Na sociálních sítích to nezůstalo bez povšimnutí, uživatelé ve Photoshopu prezidentovi namalovali věnce na úroveň kolen a mem se velmi rychle stal virálním.Uživatelé například porovnali prezidenta s květinovým záhonem, s Královnou máje v šatech z mnoha květin ze švédského horrorového filmu Slunovrat a portrétem císaře Rudolfa II. v obraze římského boha Vertumnusu znázorněného jako zelenina, ovoce a květiny od italského umělce Giuseppe Arcimbolda.Vtipy jsou rovněž doprovázeny směšnými popisky: „Já, když je mi 8 let a moje máma zjistila, že je venku -20“, „Jak vypadá moje židle s oblečením na konci týdne“, „Emmanuel Macramon“.Macron uznal francouzský dluh vůči Polynésii kvůli jaderným testůmMacron zavítal do Francouzské Polynésie poté, co se účastnil zahájení Letních olympijských her v Tokiu. Ve vztazích mezi Paříží a jejími bývalými tichomořskými koloniemi však není vše tak růžové. Jádrem jeho návštěvy by měla být především ožehavá otázka 193 jaderných testů na souostroví v letech 1966 až 1996. Podle některých Polynésanů vedly tyto testy ke zvýšení počtu onemocnění rakovinou v populaci.Emmanuel Macron 27. července v Papeete uvedl, že Francie má „dluh“ vůči Francouzské Polynésii za to, že po dobu 30 let až do roku 1996 provedla v Pacifiku téměř 200 jaderných testů.Uznal, že tento citlivý problém ovlivnil „důvěru“ mezi Papeete a Paříží, a zejména oznámil, že oběti těchto testů, z nichž některé trpí rakovinou, by měly být lépe kompenzovány. Rovněž naznačil, že archivy testů „budou otevřené“, s výjimkou nejcitlivějších vojenských údajů.Po návštěvě nemocnice v Papeete při svém sobotním příjezdu Macron znovu vyzval Polynésany, aby se nechali očkovat, což je „jediný způsob, jak se z krize dostat“, a zdůraznil, že z 230 000 dávek zaslaných na souostroví je stále k dispozici 110 000.

