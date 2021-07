https://cz.sputniknews.com/20210728/jako-pred-triceti-lety-v-jugoslavii-generala-pavla-inspirovala-navsteva-jizni-moravy--15293978.html

„Jako před třiceti lety v Jugoslávii.“ Generála Pavla inspirovala návštěva jižní Moravy

Generál Petr Pavel se netají tím, že vážně zvažuje kandidaturu na prezidenta. Nyní proto objíždí Česko za účelem získávání příznivců. Nedávno se tak vydal i na... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Během své cesty zavítal bývalý předseda vojenského výboru NATO ke Zlatě Maděřičové z Moravské Nové Vsi, jejíž rodině odneslo tornádo střechu nad hlavou a poničilo penzion, který provozuje s manželem. To, s jakou „neutuchající energií“ se žena zapojuje do veřejného života a vypořádá s ničivými následky, vyvolalo nesmírný obdiv Pavla.To, jak aktuálně vypadá okolí Moravské Nové Vsi, u Pavla jistě vyvolalo jen smutné pocity.„Seděli jsme v jejich ‚sociální garáži‘ plné věcí z domu při úklidu po spoušti, kterou zanechal živel, u skvělých meruňkových knedlíků, koukali průhledem do ulice a já si vybavil, že jsem podobné kulisy viděl naposledy před třiceti lety ve válkou zničených domech v bývalé Jugoslávii,“ napsal Pavel.Smutek z toho, co viděl na jižní Moravě, mu však brzy pomohla překonat samotná Zlata, jež oslnila generála svou statečností a energií.Zvládat krize co nejlépeGenerál poznamenal, že obyvatelé postižených vesnic na jižní Moravě mají před sebou ještě několik měsíců náročných oprav domů, kdy se budou potýkat s řadou komplikací.Ze své strany je Pavel ochotný nabídnout různé formy pomoci. „Osobně si odvážím spoustu nápadů na další pomoc a určitě toho hodně s naší iniciativou Spolu silnější zorganizujeme. A odvážím si i další zkušenosti pro přípravu systému protikrizové ochrany, který chystám pro novou vládu,“ nastínil své záměry.Pavel na závěr zdůraznil, že si nejvíc přeje, aby Česko umělo společně zvládat krize co nejlépe.

Renegát ...jako před třiceti lety...po bombardování NATO...alespoň už tím přiznal, jak to tam zřídili (akorát, že škody po tornádu se opraví, ale radiaci po střelách s ochuzeným uranem tornádo nikde nezpůsobilo) 5

Zdeněk Krátký Systém protikrizové ochrany tady už jednou byl pane generále. Zpětně bylo zjištěno, že větru, dešti neporučíme. Ještě jste těm nešťastníkům sežral meruňkové knedlíky. 5

