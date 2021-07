https://cz.sputniknews.com/20210728/kazdy-z-nas-ma-pravo-na-zivot-romsti-aktiviste-pozaduji-reformu-policie-15303181.html

„Každý z nás má právo na život.“ Romští aktivisté požadují reformu policie

Romští lidskoprávní aktivisté ve středu uspořádali tiskovou konferenci, na které požadovali důkladné prošetření smrti Stanislava Tomáše v Teplicích a reformu... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Konference se zúčastnili bývalá členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Edita Stejskalová, aktivistka pro lidská práva Gwendolyne Albert a zakladatel Iniciativy Češi pomáhají Jaroslav Miko. Všichni požadují důkladné prošetření zásahu policie, během kterého v Teplicích zemřel Rom Stanislav Tomáš, který je novináři označován za českého George Floyda.Miko přečetl prohlášení kandidátky do Poslanecké sněmovny Mahuleny Opletalové. Ta se rovněž vyslovila pro důkladné prošetření celého případu. Podle Opletalové podobným incidentům musí policie předcházet.Stejskalová vyjádřila naprosté nepochopení, že ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) okamžitě označil policejní zákrok za správný, aniž by počkal na vyšetření události. „Ani nevyjádřil soustrast rodině. Stejně jednal i pan premiér a policejní ředitel,“ poznamenala.Stejskalové se rovněž nelíbilo, že v médiích je často zmiňováno, že mrtvý Stanislav Tomáš byl ze sociálně vyloučené skupiny a drogově závislý. To podle ní v případu není podstatné. Dále obvinila policii v dehonestaci Tomáše, když zveřejnila video, jak v psychotickém stavu buší do aut.Přitom podotkla, že se nejedná o první případ úmrtí, ke kterému došlo při nepřiměřeném policejním zásahu.Všechny případy mají společné rysy. Oběti patřily k sociálně vyloučeným obyvatelům, jednalo se tedy o Romy, drogově závislé a psychicky nemocné. V tiskových prohlášeních se navíc vždy potvrzuje přiměřenost policejního zásahu a použití donucovacích prostředků.Mezi požadavky aktivistů vznášené k ministerstvu vnitra a policii je zákaz zakleknutí osob, povinnost vést statistiku, kolik lidí při zásahu zemře, či povinné kamerové záznamy z policejních zásahů. Policisté, kteří v Teplicích zasahovali, mají být postaveni mimo službu s ohledem na podaná trestní oznámení, která podala rodina Tomáše.Připomeňme, že Stanislav Tomáš zemřel dne 19. června krátce po zásahu policie. Muž byl pod vlivem návykové látky a choval se agresivně.Generální inspekce bezpečnostních sborů následně uvedla, že v jednáních policistů nespatřuje trestný čin, a nebude proto ve věci zahajovat úkony trestního řízení. Naopak k důslednému vyšetření incidentu Českou republiku vyzvala Rada Evropy i česká pobočka lidskoprávní organizace Amnesty International. Ta označila zákrok policistů za hrubý a nezákonný.

Červenáček To chtěli už za reálného socialismu. Chtěli po policistech, aby používali bílé gumové obušky, protože ty černé jim (a Adonisům) dělaly čmouhy na dederonkách. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Silvie Doporučuji cixánům najít si nějakou zemi, která jim ta jejich lidská práva zajistí kvalitněji nežli Česko. Bude to pro Čechy těžké, ale nějak se tu bez nich v Česku obejdeme. 0

