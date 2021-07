Lékař prozradil, kdo je vystaven riziku trombózy při covidu-19

https://cz.sputniknews.com/20210728/lekar-prozradil-kdo-je-vystaven-riziku-trombozy-pri-covidu-19-15292643.html

„Jsou to především lidé, kteří k tomu mají genetickou náchylnost. Je třeba podotknout, že v populaci je to dost rozšířený jev, a proto je mnoho lidí, kteří musí věnovat velkou pozornost stavu cév,“ uvádí Sputnik slova Andreje Pozdňakova.Jak vysvětlil lékař, jednou z buněk příznivých pro rozmnožování covidu-19 je endotel (tyto buňky vystýlají vnitřní povrch krevních cév). V případě zasažení endotelu virem začíná vnitřní blána cév ztrácet svou pružnost a kvůli tomu se ztěžuje tok krve.„Protože endotel se obnovuje dost pomalu, při porušení vnitřní blány cév virem SARS-Cov-2 mohou vznikat trombózy. Člověk může přitom ani netušit, že se mu vyvíjí trombus,“ varoval odborník.Pozdňakov však poznamenal, že genetická náchylnost k trombóze není vůbec podmíněna tím, že tuto nemoc měl někdo z nejbližších příbuzných a v obyčejném životě se prakticky neprojevuje.„Bohužel u geneticky náchylných lidí bývá často první projev fatální – může to být mozková mrtvice, infarkt nebo trombóza jakékoli jiné tepny,“ řekl spolubesedník Sputniku.Lékař také sdělil, že z hlediska genderového jsou více náchylné k trombóze ženy, které berou orální antikonceptiva. Náchylnost k trombóze mohou podle slov lékaře ovlivňovat také endokrinní choroby spojené s poruchou metabolismu glukózy a nadváhou a také chronické srdeční nemoci.„Právě proto je covid-19 velmi nepříjemný pro lidi s kardiovaskulární a endokrinní patologií, u nich se značně mění srážení krve a umírají nejčastěji na trombotické komplikace,“ varoval lékař.Andrej Pozdňakov odpověděl také na otázku, jestli může vakcinace zvýšit nebezpečí vzniku trombu. Jako příklad uvedl vakcínu Sputnik V a upozornil novináře na to, že „se v oficiálních zdrojích neuvádí nebezpečí trombóz“ při použití této ruské vakcíny.

