Lela Ceterová ukázala těhotenské bříško. Takhle vypadá 3 měsíce do porodu

Známá Slovenka a snoubenka MMA zápasníka Karlose Vémoly Lela Ceterová zveřejnila na sociální síti nové snímky, na kterých se pochlubila, jak vypadá v šestém... 28.07.2021

Lela publikovala nové snímky, na kterých pózuje v plavkách a odhaluje své těhotenské bříško. Jak je patrné z fotek, slovenská kráska nepřibrala téměř nic a roste jí jen bříško.„Zasloužený relaxík. Konečně jsem si po dlouhé době užila s kamarádkou bazén a sluníčko. Miminko mě krásně kope a já se cítím úžasně. Co víc si přát,“ napsala k prvnímu příspěvku Lela.Reakce sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat. Moderátorka Zuzana Belohorcová zanechala pod fotkou komentář: „Krásná moje.“„Vy jste nádherná Lelo,“ uvedla její sledující. Někteří uživatelé byli zvědaví a ptali se i na pohlaví miminka. „Krásné. Už víte pohlaví?“Také u další fotky, kterou zveřejnila, se hrnuly komplimenty. Na této má na sobě Lela odvážný průsvitný komplet. „Těhotenství je skvělé. Nealko mojito je opravdu osvěžující,“ napsala k fotce slovenská playmate.„Lelo, vy byste měla být těhotná pořád. Neskutečně vám to sluší,“ vzkázala jí její sledující. Někteří označili Slovenku za inspiraci. „Ty jsi prostě dokonalá žena, velká inspirace pro každý můj den,“ nešetřila chválou další sledující.Lela CeterováLela Ceterová je slovenská playmate. Tato silikonová kráska je známá mimo jiné i svou zálibou v plastikách. Přirozeného na ní toho moc není, protože má silikonová ňadra, přifouknuté rty, upravený nos, čelo a má výplně v lícních kostech, prodloužené vlasy, umělé řasy a ráda vše zdůrazňuje také výstředním oblečením. Lela fotila také pro pánský časopis Playboy a věnovala se i modelingu, a to již od třinácti let.Jednatřicetiletá sexbomba je přítelkyní MMA zápasníka Karlose „Terminátora“ Vémoly, se kterým se seznámila přes Instagram. Pár má spolu malou dcerku Lily, která se narodila v prosinci 2019. Nyní čeká se zápasníkem dalšího potomka.Karlos „Terminátor“ VémolaZnámý MMA zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola žije střídavě v Praze a od svých osmnácti let také v Londýně. Tam totiž kromě práce tráví čas spolu s dětmi z předchozího vztahu, synem Karlosem a nevlastní dcerou.

