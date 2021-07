https://cz.sputniknews.com/20210728/level-roztomilosti-1000-dcera-bagarove-ma-noveho-napadnika-syna-zname-ceske-influencerky-15287230.html

„Level roztomilosti 1000.“ Dcera Bagárové má nového nápadníka, syna známé české influencerky

Rumia, dcerka zpěvačky Moniky Bagárové, má zřejmě nového nápadníka. A není jím nikdo jiný, než malý Páťa, syn oblíbené české influencerky Anety Chované, známé... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Existuje něco roztomilejšího než malé děti? Fanoušci Bagárové a Chovanové si zřejmě myslí, že ne. Jejich ratolesti se totiž dočkali jen samých pozitivních ohlasů.Lidé okamžitě jásali, protože psali, že tihle dva jsou „malí krasavečci“.„Moje oblíbené dětičky tady na Instagramu,“ zaznělo.Podle mnohých jsou navíc opravdu k sežrání: „Ach, level roztomilosti 1000.“Mnozí uživatelé psali, že jsou Ruminka s Patrikem „parádní dvojka“ a prý bych z nich dokonce mohl být do budoucna i pár!Fanoušci byli zkrátka toho názoru, že jim to spolu moc sluší. „Tak to se povedlo,“ rozplývali se.Monika BagárováMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantické filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Pokud jde o osobní život, jejím partnerem je Machmud „Mach“ Muradov, česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Aneta ChovanováInfluencerka a bloggerka Aneta Chovanová je na sociálních sítích známá pod jménem a.n.d.u.l.a a na Instagramu ji sleduje 226 tisíc lidí. V současné době vychovává svého synka Patrika. Chovanová se s jeho otcem rozešla, když byla v pátém měsíci těhotenství. Jejím partnerem byl podnikatel František Doležal. Důvodem prý měly být nevěry Doležala, o kterých psala na svém Instagramu. Nakonec se ale před nedávnem dali zase dohromady.Sledující ji milují pro inspirativní záběry, životní tipy a skvělý smysl pro humor.

