Ministerstvo zdravotnictví SR se průběžně připravuje na třetí vlnu pandemie. Jaká je situace v zemi?

Ministerstvo zdravotnictví SR se průběžně připravuje na třetí vlnu pandemie koronaviru.

Dotyčná v této souvislosti poukázala na to, že očkovat se lidé mohou ve vakcinačních centrech v nemocnicích, ve velkokapacitních očkovacích centrech, ve firmách, dále mobilními očkovacími týmy či v ambulancích lékařů. Ministerstvo navíc pracuje na zintenzivnění komunikační kampaně k vakcinaci. Ve spolupráci s Úřadem veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR řeší zefektivnění trasování kontaktů, sekvenaci pozitivních vzorků či monitoring odpadních vod.To však není vše. Resort zdravotnictví monitoruje také stav zásob léků na onemocnění covid-19 v distribučních společnostech, stejně jako ve zdravotnických zařízeních.Pacienti s onemocněním covid-19 mají dostupné registrované i neregistrované léky, respektive léky v neregistrované indikaci. Na základě povolení vydaných MZ SR jsou dostupné léky s obsahem účinných látek tocilizumab, baricitinib, azoximer bromide, bamlanivimab, inosin pranobex a favipiravir a jiné. Odborníci budou ještě diskutovat o jejich následném používání. Léky s obsahem účinných látek tocilizumab, baricitinib, bamlanivimab jsou primárně určeny pro použití ve zdravotnických zařízeních.Resort zdravotnictví také dodal, že ihned poté, co se zfinalizují procesy veřejných zakázek na monoklonální protilátkyna straně Evropské komise a resortu zdravotnictví, mohly by být pro členské státy Evropské unie brzy dostupné kombinace léčiv bamlanivimab a etesevimab, kasirivimab a imdevimab.Koronavirus na SlovenskuPokud jde o současnou situaci na Slovensku, zmiňme, že dle údajů resortu na Slovensku za včerejší den přibylo 82 pozitivně testovaných lidí formou RT-PCR testů a 15 pozitivně testovaných antigenními testy. Včera bylo rovněž ukončeno 7 399 RT-PCR vyšetření a 5 900 antigenních testů.Počet pozitivně testovaných na delta variantu za poslední týden činí 72 vzorků z celkového počtu 181 sekvenovaných vzorků. Představuje to tedy 39,8% zastoupení.Co se týče situace ve slovenských nemocnicích, aktuálně je v nich hospitalizováno 83 pacientů, z nichž má potvrzené onemocnění 44 lidí. Na JIP jsou čtyři pacienti, podporu umělé plicní ventilace potřebují tři osoby.Počet potvrzených obětí na koronavirus ale naštěstí nevzrostl. Celkový počet úmrtí „na covid-19“ tak činí 12 534 a celkový počet úmrtí „s covidem-19“ pak 2 457.Pokud jde o očkování, Slovensko aktuálně hlásí, že celkový počet očkovaných osob první dávkou vakcíny je 2 248 587, přičemž za předchozí den přibylo 3 193 očkovaných. Druhou dávku vakcíny již dostalo 1 945 724 lidí, uplynulý den se naočkovalo 5 921 lidí.I Francie má obavySlovensko však není jedinou zemí, kterou děsí další vlna koronaviru. velké obavy aktuálně zažívá Francie, jelikož v zemi v posledních dnech strmě stoupají počty nově nakažených. Mluvčí tamní vlády Gabriel Attal se již dříve nechal slyšet, že jeho země zažívá začátek čtvrté vlny pandemie, která bude horší než všechny předchozí.Mluvčí dále doplnil, že největší obavy aktuálně vzbuzuje varianta delta, která v současné chvíli představuje 80 % všech pozitivně testovaných. Dle Attala se šíří „rychlostí blesku“.

