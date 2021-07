https://cz.sputniknews.com/20210728/musime-jednat-bidenova-administrativa-zvazuje-zavedeni-povinneho-ockovani--15292062.html

„Musíme jednat.“ Bidenova administrativa zvažuje zavedení povinného očkování

Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučilo na základě nových informací o schopnosti mutace delta šířit se i přes plně očkované jedince... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedla šéfka CDC Rochelle Walensky, výsledky nedávného výzkumu provedeného na stovce případů ukázaly, že se virus při infekci koronavirouvou mutací delta vyskytuje v dýchacích cestách očkovaných téměř ve stejném objemu jako u neočkovaných. Walensky označila tuhle zprávu za „dost znepokojivou na to, abychom měli pocit, že musíme jednat“.Agentura v této souvislosti oblastem s vysokým výskytem covidu-19 doporučila plně očkovaným lidem návrat k rouškám ve vnitřních prostorách. Toto doporučení přestalo platit v květnu, když v zemi denní počty nákazy klesaly na nejnižší hodnoty od začátku loňského léta.Doporučení se vztahuje na americké regiony, které CDC klasifikuje jako zóny se silným šířením nákazy. K takovým patří 46 procent amerických okresů.CDC kromě návratu roušek pro očkované trvá na zavedení plošného nošení roušek ve školách.Některé americké státy s výjimkou těch, kde se epidemiologická situace zhoršuje, zavedly přitom opatření zakazující nařizování roušek ve školách.Otázka očkováníNa pozadí nového zhoršení epidemie covidu-19 se v USA stále více řeší otázka, jak dosáhnout vyšší proočkovanosti populace. Ministerstvo pro záležitosti veteránů se tak například stalo první složkou vlády, která svým zdravotnickým pracovníkům očkování přímo nařizuje.Ve městě New York a státě Kalifornie od pondělí začal pro neočkované pracovníky veřejné sféry a zdravotnictví platit požadavek na pravidelné testy na koronavirus.Prezident Biden, jenž se dříve vyjadřoval proti zavedení povinného očkování napříč federální vládou, nyní již nevylučuje takový obrat.„Právě teď se to projednává,“ odpověděl novinářům na otázku na toto téma. Podle informací médií Biden ve čtvrtek s velkou pravděpodobností oznámí zavedení požadavku na pravidelné koronavirové testy pro všechny federální zaměstnance a externí spolupracovníky vlády.Nová doporučení CDC svědčí podle Bidena o tom, že hlavním nástrojem obrany proti variantě delta je očkování.Epidemiologická situace v USASpojené státy, kde nyní dominuje právě nakažlivější varianta koronaviru delta, aktuálně zažívají nové zhoršení epidemie covidu-19.Průměr z počtů infekcí za posledních sedm dní podle deníku The New York Times (NYT) po pondělku stoupl na 56 635 případů a je tak nejvýše od konce dubna, zatímco počet hospitalizací s koronavirem vyskočil skoro na 40 000, přičemž se od začátku měsíce více než zdvojnásobil.Nejvíce nových nákaz na počet obyvatel hlásí státy na jihu USA jako Louisiana nebo Florida, společně s Missouri, Nevadou a Aljaškou.

bob nacizmus z ameriky sa riri ako MOR... ludia bude zle......slobodu si budeme musiet znovu vydobit a zaplatime vlastnou krvou.... 0

jopo00 To je logika hodná Einsteina. Takže CDC potvrdil, že očkovaní môžu byť prenášači. Tak všetkých zaočkujeme. 0

