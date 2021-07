Na seznamu UNESCO se objevila první česká přírodní lokalita. Zařadily se sem Jizerskohorské bučiny

🔴BREAKING!



Just inscribed on the #WorldHeritage List: Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians & Other Regions of Europe [site extension].



Congratulations 🇧🇦🇨🇿🇫🇷🇮🇹🇲🇪🇲🇰🇵🇱🇷🇸🇸🇰🇨🇭! 👏👏👏



ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/DcftUk0fOv