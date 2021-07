https://cz.sputniknews.com/20210728/na-vychod-a-jihovychod-zeme-se-zenou-dalsi-silne-bourky-15293616.html

Na východ a jihovýchod země se ženou další silné bouřky

Východní a jihovýchodní část České republiky může dnes očekávat podle meteorologů silné bouřky. Varování vydal Český hydrometeorologický ústav. 28.07.2021, Sputnik Česká republika

ČHMÚ vydal výstrahu, že bouřky mohou být ojediněle doprovázeny nebezpečnými jevy v podobě přívalových srážek s úhrny kolem 30 milimetrů, krupobitím a poryvy větru o rychlosti 70 kilometrů v hodině.Výstraha platí od středečních 18:00, potrvá do dvou hodin ráno ve čtvrtek. Na pozoru se mají mít podle meteorologů Zlínský kraj a části Jihomoravského, respektive Moravskoslezského kraje.Co se týče předpovědi počasí na další dny, pak ve čtvrtek nás čeká polojasná obloha, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat kolem 24 až 28 stupňů. V pátek bude taktéž polojasno, přechodně oblačno a místy přeháňky, na jihu a východě země pak ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 a 29 stupni.V sobotu bude oblačno až polojasno, místy přeháňky. Na jihu bude oblačno až zataženo, na většině území lze čekat občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. V neděli bude polojasná až oblačná obloha, místy déšť nebo přeháňky. Teploty budou přes den příjemné, mezi 22 až 26 stupni.Nejsilnější tornádoPřipomeňme, že minulý týden skončily likvidační práce v oblastech postižených tornádem, které trvaly 28 dní.„Je to měsíc, co právě touto dobou začalo tornádo pustošit část Břeclavska a Hodonínska... Lidé v zasažených oblastech i nadále potřebují zručné řemeslníky a dobrovolníky, aby jim pomohli s obnovou domovů,“ zdůraznili hasiči na svém účtu na Facebooku.Tornádo způsobenými škodami odpovídá síle označované F4, informoval o tom v předběžné zprávě o hodnocení tohoto výjimečného jevu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V této kategorii dosahuje vítr rychlosti zhruba 267 až 324 kilometrů v hodině. Meteorologové původně odhadovali, že síla větrného víru odpovídala F3. Tornádo přesahující sílu F3 v Česku dosud zaznamenáno nebylo.Rychlost tornáda nelze změřit, jeho síla se proto měří podle škod, které způsobí. Síla tornáda se určuje pomocí rozšířené Fujitovy stupnice, od nejslabšího F0 až po nejsilnější F5, který se vyskytuje pouze ve dvou procentech případů. Tornádo označované F4 dokáže zbořit dobře postavené domy a ty se slabšími základy odfouknout pryč, stejně jako automobily.

