Odbornice na výživu varovala před nebezpečím kávy ke snídani

„Náš žaludek, který se ráno probouzí, je připraven strávit téměř všechno, ale ne všechno bude pro něj zdravé, například potraviny, které obsahují nějaký druh ostrého koření. Ráno to může být například chleba s něčím, potřený hořčicí nebo křenem. To také na jedné straně povzbuzuje, pomáhá probudit se, ale na druhou stranu je to přímá cesta ke gastritidě,“ řekla v pořadu televizního kanálu Zvezda.Na prázdný žaludek se také nedoporučuje pít kávu, zejména silnou nebo instantní.„Kofein potlačuje chuť k jídlu. Když jsme se probudili a vypili šálek kávy, abychom získali energii, pak už snídaně není potřeba, domnívá se náš organismus. To však neznamená, že káva je zcela zakázána. Pokud například vypijeme kávu za nějakou dobu po snídani, tak už to není nic hrozného, vysvětlila lékařka.Doktorka Bělousovová již dříve uvedla, že kakao a čokoláda jsou naprosto uznávaná antidepresiva. Mimo jiné obsahují tryptofan, což je aminokyselina, která je prekurzorem serotoninu. Odbornice na výživu také uvedla, že tyto produkty mohou mít pozitivní vliv na intimní život člověka, který je konzumuje. Podle jejích slov jsou navíc čokoláda i kakao dobrými antioxidanty.„Kromě toho jsou jak čokoláda, tak kakao docela silná afrodiziaka. To znamená, že lidé, kteří tyto produkty konzumují neustále, a to i v malém množství, mají svůj intimní život víceméně v pořádku. Kakao i čokoláda jsou také dobrými antioxidanty, ne tak dobrými jako vitamin C, nicméně dobrými antioxidanty. Obsahují také theobromin, který je také antioxidantem a je velmi zdravý pro cévy,“ sdělila užitečné informace Anna Bělousovová.

Vladimír Štumpa Bělousovovou Nanynku nám seslalo samo Nebe. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

marfušenka Už několik desetiletí snídám chleba s máslem, sýrem, šunkou, vše potřené chilli pastou domácí provenience. Zapíjím silným lahodným turkem se dvěmi lžičkami cukru. K tomu ředkvičky nebo rajčata, jedno měkké vajco. Je to balada. Neberu žádné léky, jsem relativně zdravý člověk. Být výživový poradce je móda a člověk se ani nenadře.. 0

