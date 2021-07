https://cz.sputniknews.com/20210728/odbornik-uvedl-nebezpecne-nastaveni-chytreho-telefonu-ktere-je-nutne-hned-vypnout-15286682.html

Odborník uvedl nebezpečné nastavení chytrého telefonu, které je nutné hned vypnout

Odborník na kybernetickou bezpečnost Zak Doffman v článku pro Forbes upozornil uživatele iPhonů na funkci, která může jejich přístroje ohrožovat. 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Jde podle jeho slov o automatické připojení k sítím Wi-Fi, které je třeba odpojit. Odborník doporučuje v nastavení Žádost o připojení a Automatický přístup odškrtnout bod Zeptat se.Jak zdůraznil Doffman, automatické připojení zločincům umožňuje zřizovat přístupové body se stejnými jmény, jaké mají populární všeobecně přístupné sítě. V důsledku toho mohou podvodníci zachycovat přenášená data nebo přerušit přístup na internet a imitovat napojení na něj.Odborník kromě toho tvrdí, že při autentizaci u takových přístupových bodů může uživatel stáhnout škodlivý program.Odborník doporučil rovněž vzdát se použití veřejných přístupových bodů Wi-Fi a dát přednost mobilnímu spojení.Nejvýkonnější chytrý telefon na začátku roku 2021Populární benchmark pro chytré telefony AnTuTu zveřejnil rating výkonnosti aktuálních modelů do ledna roku 2021. Lídr je nový.V lednovém ratingu AnTuTu se dostal na první místo iQOO 7 se 728 784 body, který na druhé místo odsunul lídra předchozího měsíce Xiaomi Mi 11. Oba modely fungují na nové platformě Qualcomm Snapdragon 888.Na třetím a čtvrtém místě co do výkonnosti chytrých telefonů s Androidem jsou Huawei Mate 40 Pro+ a Mate 40 Pro, oba na čipu Kirin 9000. Na pátém místě je loňský Oppo Reno5 Pro+ na platformě Snapdragon 865.Je zajímavé, že mezi levnějšími chytrými telefony je na prvním místě Xiaomi Redmi 10X 5G (401 389 bodů), za jehož výkon odpovídá procesor MTK Dimensity 820.

