Ožrala a zloděj. Za tyto výroky se Babiš Kalouskovi omlouvat nemusí, rozhodl soud

„Na skutkové podstatě se nic nemění, ta zůstává stejná: Andrej Babiš evidentně lhal sněmovně i veřejnosti. Zda se za to má či nemá omluvit, na to mají soudy různé názory. Takže já to rozhodně nevzdám, lhářům se ustupovat nesmí,“ napsal Kalousek na svůj Twitter.