Plynovod Nord Stream 2 byl z 99 % dokončen, uvedla společnost Nord Stream 2 AG

Plynovod Nord Stream 2 byl z 99 % dokončen, uvedla společnost Nord Stream 2 AG

Plynovod Nord Stream 2 byl z 99 % dokončen. Loď Akademik Čerskij dokončila svou práci v plném rozsahu, uvedl ve svém prohlášení provozovatel projektu... 28.07.2021

Loď určená k pokládce potrubí Akademik Čerskij zcela dokončila původně plánovaný rozsah prací na plynovodu Nord Stream 2. Potrubí je tedy nyní dokončeno z 99 %. Uvádí se, že další loď na pokládku potrubí, Fortuna, pokračuje v práci na posledním úseku projektu.Plynovod Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou nitek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí.Za zmínku stojí i to, že USA v prosinci 2019 zavedly proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna se pokračovalo v pokládce potrubí a 27. dubna se k ní připojil trubopokladač Akademik Čerskij.Postoj Polska k Nord Stream 2Plynovod zřejmě leží v žaludku také jiným zemím, než je USA. Například Polsko a Ukrajina mají v úmyslu i nadále bojovat proti jeho realizaci. Poslanec Sejmu Jacek Protas nedávnooznačil dohodu mezi USA a Německem o plynovodu za selhání polské diplomacie a poslankyně za vládnoucí stranu Právo a spravedlnost Katarzyna Suika dokonce obvinila EU a Německo z duplicity ve vztahu k Polsku. Přirovnala situaci kolem plynovodu k začátku druhé světové války, s tím, že nyní Polsko nemůže počítat se spojenci, stejně jako v roce 1939.V Kremlu však jen stěží dokáží pochopit důvody negativního postoje Polska k projektu Nord Stream 2, který je pro Evropu tak důležitý, řekl prezidentův tiskový tajemník Dmitrij Peskov.Zmiňme, že dříve vydaly Německo a USA společné prohlášení, v němž se hovoří o opatření na podporu Ukrajiny, evropské energetické bezpečnosti a společných cílech v ochraně klimatu. Formuluje řadu podmínek k provozu Nord Stream 2. Země především zaručily pokračování tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Berlín slíbil, že využije všechny dostupné prostředky vlivu k tomu, aby dohoda o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou byla prodloužena. Německo se zejména zavázalo usilovat o sankce proti Rusku, pokud to bude využívat energii jako zbraň proti evropským zemím.

