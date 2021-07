Proč tu stále nejsou …! Na sítích vyzývají k pomoci afghánským tlumočníkům NATO

https://cz.sputniknews.com/20210728/proc-tu-stale-nejsou--na-sitich-vyzyvaji-k-pomoci-afghanskym-tlumocnikum-nato-15296920.html

Ke včerejší výzvě prvního místopředsedy TOP 09 Vládě ČR, aby se nakonec přestalo váhat a bylo přijato rozhodnutí o pomoci afghánským tlumočníkům, se nyní ještě... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

ODS je další českou opoziční stranou, která považuje otázku pomoci Afgháncům, jež spolupracovali s českými vojáky během mise NATO, za nediskutabilní. Jde totiž podle ní o morální povinnost.„Vláda Andreje Babiše stále nerozhodla, jak pomoci afghánským tlumočníkům, kteří pomáhali české misi a našim vojákům. Přitom je nyní na nás, abychom pomohli jim, když jim za spolupráci s armádami NATO hrozí smrt rukou teroristů z Talibánu! ČR nesmí své spojence opustit!“ uvedla strana ODS na sociální síti.Polemika na sítiJak ovšem vyplývá z následných komentářů pod příspěvkem, ne všichni souhlasí s tím, že pomoc afghánským tlumočníkům je českou povinností. Ukázalo se to díky debatě, kterou spustil uživatel Martin Chmela. „Pomoc tlumočníkům nebo i jejich rodinám? To je v muslimských poměrech slušný počet lidí...“ poznamenal.Takové diskuze ale hned razantně zastavil uživatel Ondřej Tesárek, jenž polemickou tezi téměř úplně ignoroval a zastínil ji emotivním požadavkem na adresu vlády.„To je dobře. I kdyby jich bylo tisíc, ať jsou okamžitě přesunuti. Jane Hamáčku, můžeš zase zařídit ty tvoje NATO-čínský aerolinky a dostat je sem, než jim Talibánci uřežou hlavy? Proč tu stále NEJSOU, kurva!“ napsal Tesárek.Vřelé vítání muslimských spojenců na území ČR však vyvolalo nemálo reakcí uživatelů, kteří zpochybňují výlučnou odpovědnost Česka za ten stav nebezpečí, ve kterém se nyní nachází afghánští tlumočníci.„Ať si jim tak klidně hlavy uřežou, sloužili cizí mocnosti, za prachy slušný samozřejmě, proti svým lidem. Je to jen jejich boj. Museli počítat s tím, že když to nevyjde a s USA/NATO byla jasná záruka, že to nevyjde, že s nimi to fakt blbě dopadne. Holt riziko podnikání...“ argumentoval jeden uživatel.„Bratříčku, ty jsi taky obyčejný dobroser. Proč nejdeš pomáhat do vyloučených lokalit v Čechách? Afghánci jsou daleko, tak akorát děláš chytrýho a dobře víš, že to jsou jen prázdné kecy. Tady by si musel zapojit i ruce a to se ti moc nechce, co?“ uvedl Přemysl Semela.

Karel Adam Na podzim volím jen tu stranu která nebude podporovat přesun afghánských "spolupracovníků" AČR do naší republiky. 1

Červenáček U náš se normálně neřeší skoro nic. Jen přes problém a kauzy. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

