Stokilový žralok bělavý kousl zaměstnance oceanária do nohy. Objevily se šokující záběry z incidentu

Pětapadesátiletého zaměstnance oceanária Boontema Singsuru v Thajsku pokousal stokilogramový žralok bělavý. Video je dostupné na YouTube, není však kvůli... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Tři dravci byli kvůli přílivu přemístěni do oceanária Kung Krabaen. Singsura seděl na hlavě jednoho ze zvířat, aby mohl mít pod kontrolou jeho pohyby. Žralok však zpanikařil a kousl muže do nohy, když jej pouštěl do vody.Singsurovi kolegové mu pomohli z vody. Bylo velmi nebezpečné, kdyby tam muž zůstal, jelikož pach krve mohl vyprovokovat další žraloky. Muž byl převezen do nemocnice, kde mu byly tržné rány na noze zašity. Žádná další zranění muž neměl.„Mohlo to být proto, že ho žralok ,poznal‘: jednou jsme mu dělali kardiopulmonální resuscitaci a do tlamy mu dávali kyslíkovou hadičku. A pak se stalo tohle,“ řekl Manas Kongsri, kolega pokousaného zaměstnance oceanária.Incident v JordánskuK hrozivému incidentu jako z filmu Čelisti Stevena Spielberga došlo na konci června v jordánském resortu v Akabském zálivu v Rudém moři. Uživatelka Twitteru Beyrouth007 sdílela video útoku na svém profilu, které bylo natočeno na parasailing tripu.Video ukazuje 37letého Jordánce, jak klidně letí těsně nad vodou, táhl ho po hladině moře vodní skútr, pak ale z hlubin vyskočil divoký dravec a ukousl sportovci kus nohy. Paraglidista za okamžik ze sevření žraloka vyklouzl zpět do vzduchu.Zdravotníci těžce zraněného muže převezli do Vojenské nemocnice prince Hashema, kde podstoupil operaci nohy. Jeho stav už je podle dostupných informací stabilizovaný. Muž měl pár zlomených kostí, několik odříznutých šlach, natržený sval a ukousnutou část chodila.Mohamed Qatawneh z místního potápěčského centra média ujišťoval, že útoky žraloků v Akabském zálivu jsou poměrně vzácné.Neuvěřitelné, ale pouhé dva dny po jeho slovech zaútočil ve stejných vodách další žralok, tentokrát na závodní člun. V tomto případě se naštěstí nikomu nic nestalo.Nayef Al Bakhit, šéf úřadu pro zvláštní hospodářskou zónu v Akabě (ASEZA), mezitím oznámil, že byl vytvořen výbor, který vyšetřuje informace, které kolují o napadení žralokem v Akabě. Pokud jde o zprávy o tom, že žraloci zaútočili na loď, Bakhit řekl, že ASEZA nebyla informována a v neděli, den poté, co byl muž napaden, nebyli v Akabském zálivu spatřeni žádní žraloci.

