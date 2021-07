https://cz.sputniknews.com/20210728/usa-jsou-znepokojeny-postupem-talibu-v-afghanistanu-15299522.html

USA jsou znepokojeny postupem tálibů v Afghánistánu

USA jsou znepokojeny postupem tálibů v Afghánistánu

Ministr zahraničí USA Antony Blinken prohlásil, že nedávný postup bojovníků radikálního hnutí Tálibán (bylo uznáno za teroristické a zakázáno v Rusku) v...

„To, co vidíme (v Afghánistánu) v posledním týdnu – postup tálibů do okresních center a ohrožení hlavních měst provincií… vyvolává vážné znepokojení. A to samozřejmě zpochybňuje jejich záměry ohledně celé země,“ řekl Blinken na tiskové konferenci s ministrem zahraničí Indie Subrahmanyamem Jaishankarem.Ministr zahraničí Číny na schůzce s táliby prohlásil, že USA zhatily politiku v AfghánistánuMinistr zahraničí ČLR Wang I v průběhu dnešní schůzky s vedoucím politické kanceláře Tálibánu v Kataru Abdulem Gháním Baradarem prohlásil, že stažení vojsk koalice znamená krach politiky USA v Afghánistánu, oznámil ve středu oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR Zhao Lijian.Schůzka Wang I s Baradarem proběhla ve středu v čínském Tchien-ťinu.„Wang I podotkl, že uspěchané stažení vojsk USA a NATO z Afghánistánu znamená ve skutečnosti krach americké politiky v Afghánistánu. Afghánský lid teď má šanci na stabilitu a rozvoj svého státu. Wang I poznamenal, že Tálibán je důležitou vojenskou a politickou silou v Afghánistánu. Čína doufá, že sehraje důležitou roli v procesu usmíření,“ oznámil na briefingu Zhao Lijian.Wang I dříve nejednou řekl, že uspěchané stažení amerických vojsk z Afghánistánu bylo ranou zasazenou procesu usmíření v zemi, a záporně ovlivnilo také regionální stabilitu. Podle jeho názoru musí země sousedící s Afghánistánem zesílit součinnost, vystoupit jednotnou frontou a podniknout zkoordinovaná opatření.Stažení vojákůV květnu začal Washington na příkaz amerického prezidenta Joea Bidena stahovat vojáky z Afghánistánu. Původně se uvádělo, že stažení bude dokončeno do 11. září, ale mohlo by to být i dříve. Administrativa uvedla, že bude i nadále pomáhat Afghánistánu v boji proti terorismu a plánuje prozkoumat možnost zajištění bezpečnosti v regionu umístěním svých sil v zemích sousedících s Afghánistánem.USA a jejich spojenci z NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Jednalo se o součást kampaně „Trvalá svoboda“, která byla reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001. V roce 2014 podepsaly Afghánistán a také USA a NATO dohody, které spojencům umožňují udržovat v zemi omezenou vojenskou přítomnost. Od 1. ledna 2015 byla bojová operace nahrazena výcvikovou misí Resolute Support.V roce 2020 podepsaly USA a radikální hnutí Tálibán první dohodu za více než 18 let války, která předpokládá stažení zahraničních vojsk již v květnu tohoto roku, pokud násilí v zemi skončí. V současné době je v Afghánistánu méně než 10 000 vojáků NATO a partnerských států aliance, včetně 2 500 vojáků USA. Jejich hlavním úkolem je výcvik a poradenství afghánským bezpečnostním silám.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

afghánistán

usa

