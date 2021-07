https://cz.sputniknews.com/20210728/v-usa-oznamili-ze-ockovani-mohou-predavat-mutaci-delta-covidu-19-15290813.html

V USA oznámili, že očkovaní mohou předávat mutaci delta covidu-19

V USA oznámili, že očkovaní mohou předávat mutaci delta covidu-19

Někteří zcela očkovaní lidé mohou předávat koronavirovou mutaci delta, oznámila ředitelka Center pro kontrolu a prevenci nemocí USA (CDC) Rochelle Walensky. 28.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-28T09:01+0200

2021-07-28T09:01+0200

2021-07-28T09:01+0200

svět

covid-19. pandemie koronaviru

koronavirus

očkování

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13261755_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8b8503d6dda3d9847881f69b04f20f9.jpg

Zároveň zdůraznila, že očkování předchází těžkému průběhu onemocnění, hospitalizaci a úmrtí.Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí nedávno očkovaným občanům v oblastech USA, kde je vysoký podíl nakažených covidem-19, doporučila, aby znovu nosili roušky v místnostech. Za doporučením stojí nárůst nakažených mutací delta.Nečekané příznaky postcovidového syndromuLidem, kteří prodělali covid-19, se mohou začít před očima objevovat „nepochopitelné skvrny“, řekl virolog Jevgenij Timakov.„Po koronavirové infekci se vyskytuje velmi mnoho případů vaskulární trombózy sítnice, kdy to člověk ani nevnímá, nechápe, že existuje mikrotrombus, objevila se skvrna, no tak se objevila. Zrak se vám nezhoršuje, ale přesto je nutné okamžitě navštívit očního lékaře,“ upozornil doktor Timakov.Doporučil také absolvovat vyšetření u kardiologa a neurologa, a to i mladým pacientům. Podle jeho slov lidé, kteří prodělali covid-19, častěji trpí závratěmi a mdlobami a hůře snášejí teplo a fyzickou námahu.

https://cz.sputniknews.com/20210727/lekari-upozornili-na-necekane-priznaky-postcovidoveho-syndromu-15287105.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19. pandemie koronaviru, koronavirus, očkování, usa