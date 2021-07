https://cz.sputniknews.com/20210728/zelenskyj-reagoval-na-putinuv-clanek-o-ukrajine-15295962.html

Zelenskyj reagoval na Putinův článek o Ukrajině

Zelenskyj reagoval na Putinův článek o Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Kyjevskou Rus za matku ukrajinské historie a samotnou zemi za „dědice jednoho z nejmocnějších států středověké... 28.07.2021, Sputnik Česká republika

Zelenskyj mimo jiné nazval dvacet čtyři oblastí Ukrajiny a Krym za původní „děti a dědice staroruského státu“.Zároveň si hlava Ukrajiny myslí, že „prasynovci a velmi vzdálení příbuzní“ by se neměli snažit toto dědictví nárokovat, a také se snažit dokázat své zapojení v tisícileté historii, zatímco byli „vzdáleni tisíce kilometrů“.Článek Vladimira Putina o UkrajiněZmiňme, že ruský prezident Vladimir Putin dne 12. července zveřejnil článek, který nesl název O historické jednotě Rusů a Ukrajinců. V něm označil vzniklou zeď mezi státy za velké společné neštěstí a za tragédii. Podle jeho mínění navíc Západ v roce 2014 přímo zasáhl do záležitostí Ukrajiny, pokusil se z ní vytvořit „protiruský“ stát a uvedl, že se země nyní nachází nejen pod plnou závislostí, ale přímou vnější kontrolou.Den poté, co byl článek publikován, poskytl Putin rozšířené komentáře o smyslu a účelu napsání daného textu. V této souvislosti poznamenal, že ukrajinské úřady nemluví o lidech, ale o rozhodnutí, které si sami zvolili, což ale neznamená, že je tento výběr konečný. Ruský prezident také naznačil, že skutečná suverenita Ukrajiny je možná pouze v partnerství s Ruskem.Putin zdůraznil, že Rusko se nikdy nestane „protiukrajinským“ a že o tom, jaká Ukrajina má být, by měli rozhodnout její občané.Ve svém článku také Putin podotkl, že dnes je Ukrajina nejchudší zemí Evropy a její HDP na obyvatele nedosahuje ani 4 tisíce dolarů, což je méně, než má Albánie, Moldavsko nebo Kosovo.

VB158 ty si demokrat? rusko si brání své a jasně anoncuje že první nezaútočí na ukrajince a jestli že bude muset rozdrtí ty co je k tomu donutili včetně čr jako hlavního nepřítele s usa 4

Simo Häyhä Putin kůže jenom blouznit o nějaké Ukrajině přátelské k Rusku. Je to něco podobně jako kdyby Hitler mluvil o přátelství k Čechům do zabrání Sudet. Díky bohu, že Rusko není náš soused. 3

