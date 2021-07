https://cz.sputniknews.com/20210729/-v-kyjeve-promluvili-o-tom-jak-ukrajina-promarnila-sanci-na-vydirani-celeho-sveta-15308464.html

V Kyjevě promluvili o tom, jak Ukrajina promarnila šanci na „vydírání celého světa“

V Kyjevě promluvili o tom, jak Ukrajina promarnila šanci na „vydírání celého světa“

Kyjev by dnes měl možnost „vydírat celý svět", kdyby se v devadesátých letech nevzdal jaderných zbraní. Ve vysílání televize Ukrajina 24 to řekl předseda...

„Zdá se mi, že Kravčuk udělal fatální chybu, když se zbavil jaderných zbraní po podepsání nic neznamenajícího memoranda. Všichni jsme tuto velkou chybu v podstatě zdědili,“ vysvětlil. Podle politikova názoru, kdyby si Ukrajina zachovala status jaderného státu, mluvili by s ní dnes „jinak a dávali by peníze na obsluhu“.V roce 1994 podepsaly Ukrajina, Rusko, USA, Francie a Velká Británie Budapešťské memorandum. Podle tohoto dokumentu se Kyjev připojil ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní a zlikvidoval svůj jaderný potenciál. Moskva, Washington a Londýn mu zaručily ze své strany bezpečnost.Dialog s USADavid Arachamija také prohlásil, že neveřejná část schůzky amerického a ukrajinského prezidenta Joea Bidena a Volodymyra Zelenského bude mít dost podrážděný tón kvůli dohodě USA a Německa o plynovodu Nord Stream 2.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dříve informovala, že USA čekají návštěvu Zelenského 30. srpna. Kancelář ukrajinského prezidenta sdělila, že kyjevská delegace navštíví Washington kvůli přípravě této návštěvy.„Očekávám, že s ohledem na napětí proběhne minimálně neveřejná část schůzky Zelenského s Bidenem dost podrážděně. USA dnes v mnohém podceňují, a možná, že se jenom tváří, že podceňují, ránu, kterou zasazují tímto činem. Diplomatickým jazykem říkají, že „jsme hluboce znepokojeni“, apod., ale nediplomatickým jazykem říkají lidé všechno na rovinu… Všichni si uvědomují, že dnešní konsolidace s Německem a zahrávání (pozn. USA) s Ruskem je v podstatě jistá neformální koalice proti Číně,“ cituje Arachamiju web televize Ukrajina 24.Dále řekl, že nehledě na to, že se Zelenského návštěva má konat 30. srpna, kdy má Kongres dovolenou, dostává Ukrajina „desítky dopisů od kongresmanů“, kteří píšou, že přeruší dovolenou a přijedou na schůzku.Poznamenal rovněž, že Nord Stream 2 je geopolitický projekt. „Našimi funkčními spojenci jsou Velká Británie, Polsko a pobaltské země. Na Krymské platformě se sejde několik desítek zemí, je to 23. srpna, před cestou Zelenského do USA. Již dnes projednáváme s těmito státy na Zoomu jednotný postoj. Každá země má v USA vlastní diasporu, polskou, pobaltskou, mají styky. Snažíme se je konsolidovat v Kongresu do jednotného postoje.Protože, když Kongres zahájí v září práci, uvidíte, že bude mocně odporovat tomuto Bidenovu rozhodnutí. Máme jisté možnosti, pracujeme na tom, je to vlastně hlavní téma návštěvy,“ dodal Arachamija.Německo a USA dříve zveřejnily společné prohlášení, ve kterém se mluví o opatřeních na podporu Ukrajiny, o evropské energetické bezpečnosti a o společných cílech v ochraně klimatu. Je v něm zformulována řada podmínek provozu plynovodu Nord Stream 2. USA a Německo zejména prohlásily, že je v zájmu Ukrajiny a Evropy pokračovat v tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Berlín se zavazuje, že použije všechny páky, jež má k dispozici, aby dohoda o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem byla prodloužena o 10 let, také o jmenování zvláštního emisara na podporu těchto jednání, aby byla zahájena nejpozději 1. září 2021. Německo se zejména zavazuje, že bude usilovat o sankce proti Rusku, pokud země bude energii využívat jako zbraň proti evropským státům.Plynovod Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti se aktivně zasazují USA, jež prosazují v EU vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. Washington zavedl v prosinci 2019 sankce proti plynovodu. V RF nejednou vyzvali, aby Nord Stream 2 nebyl vzpomínán v kontextu žádné politizace, poněvadž je to obchodní projekt, který je výhodný jak pro Rusko, tak Evropskou unii.

