„30 let se dlabe na práva zaměstnanců." Stropnický zúčtoval s opozicí kvůli inspekcím ve firmách

Matěj Stropnický, který bude v podzimních volbách kandidovat za ČSSD, se ohradil proti mediálnímu mlčení ohledně práv zaměstnanců. Podle jeho názoru se v Česku... 29.07.2021

„O právech zaměstnavatelů se v médiích mluví o rána do večera,“ prohlásil v rozhovoru pro Prostor X bývalý předseda Zelených, nynější kandidát za ČSSD Matěj Stropnický. To je podle jeho názoru v příkrém rozporu s právy zaměstnanců, která jsou podle jeho soudu soustavně přehlížena.Stropnický v rozhovoru uvedl, že „médiím se toto téma nelíbí“, neboť i v médiích, podle jeho slov, pracují lidé „na dohodu“, místo aby byli řádně zaměstnáni v pracovním poměru.„Ať půjdete pracovat kamkoli, tak uvidíte, že se s tím setkáte. Dokonce je to velmi rozšířené v médiích. Vždy, když skončím rozhovor na toto téma, tak je pravidlem, že za mnou přijde někdo z těch redaktorů a říká: Ano, u nás to taky funguje,“ uvedl kandidát ČSSD.Stropnický upozornil na bouřlivou reakci v médiích, která se vzedmula poté, co se spolu s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou zúčastnil inspekce práce v jedné z firem.Podle názoru politika „není o toto téma zájem“, a proto „se strašně těžko probojovává do mediálního prostoru“. Právě proto prý budou v kontrolách pokračovat. Upozornil také na stav, kdy je nutné vytvořit nové zákonodárství, aby v tomto oboru došlo k systémovým změnám.Volby„Já si myslím, že nejpravděpodobnější varianta je, že skutečně bude vládnout ANO s ODS. Protože ty námluvy budou pokračovat. Začali zrušením superhrubé mzdy. To je největší díra do rozpočtu za posledních 10 let. Tu udělalo ANO a ODSka,“ prohlásil v pořadu Stropnický při hovoru o možném výsledku voleb s tím, že prý se jedná o ztrátu okolo 100 miliard ročně. Podle jeho slov tento krok napomáhá lidem s vysokými příjmy.Podle jeho názoru ale jsou volby ještě daleko. Vyjádřil názor, že pokud by mělo dojít k formování jakési povolební pravicové vlády, ČSSD by v takovém stavu měla zůstat v opozici. „Podívejte jak Piráti, dokud dělali skutečnou opozici vládě, i rostli, měli podporu veřejnosti,“ prohlásil.„Ve chvíli kdy Piráti začali řešit, kdo bude čeho ministr a jak se to tady začne řídit dohromady s Evropskou unií a Bruselem, Ivan Bartoš (předseda Pirátů – red.) odjel během kampaně do Bruselu, tak to najednou začalo být směšné,“ dodal.Podle předvolebního průzkumu agentury Median pro červen 2021 by zvítězilo ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 26 % hlasů. Na druhém místě by se umístili Piráti a STAN se ziskem 21,5 %, na třetím místě koalice spolu se ziskem 20 %. ČSSD by získala 5 % hlasů.

