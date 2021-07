https://cz.sputniknews.com/20210729/cesko-hlasi-hned-dve-olympijske-medaile-strelci-kostelecky-a-liptak-jsou-v-prvni-trojce-15305307.html

Česko hlásí double. Střelec Lipták je olympijským šampionem, Kostelecký je druhý

Další české medaile vystříleli David Kostelecký a Jiří Lipták v trapu. Pro Česko je to třetí a čtvrtá olympijská medaile na Letních olympijských hrách v Tokiu... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

česko

olympijské hry v tokiu

medaile

Pouze Česko mělo v šestičleném finále dva zástupce. Kostelecký i Lipták se dostali mezi nejlepší trojci. Na závěr finále si to oba Češi rozdali o zlato, které si z Tokia odveze Lipták.České superfinále skončilo nerozhodně, o olympijském vítězi musel rozhodnout rozstřel, kde Kostelecký v sedmé sérii chyboval.Lipták do finále postoupil z prvního místa, kdy jako jediný trefil 124 ze 125 terčů. Kostelecký udělal o jednu chybu více a absolvoval tak čtvřté olympijské finále. Před 13 lety truimfoval v Pekinug, v Sydney 2000 byl šestý a v Riu de Janeiro čtvrtý.V šestičleném finále Češi porazili Brita Matthewa Cowarda Holleyho, Abdulrahmana Faihana z Kuvajtu, Číňana Jü Chaj-čchenga a Mexičana Jorge Orozca Diaze.Lipták tak vybojoval první české zlato v Tokiu, celkem Česko má jedno zlato, dvě stříbra a jeden bronz.České a slovenské medaile v TokiuČeský kanoista Lukáš Rohan na Olympijských hrách v Tokiu vybojoval první medaili České republiky. V Japonsku vybojoval stříbrnou medaili. Závod vyhrál Slovinec Benjamin Savšek.Dvacetišestiletý Lukáš Rohan závodí v kategorii C1. V Tokiu zajel skvělou finálovou jízdu, a i přes jeden šťouch a dvousekundovou penalizaci vybojoval stříbrnou medaili. Navazuje tak na svého otce Jiřího, který na olympijských hrách získal dokonce dvě stříbrné medaile.Pondělní medailové žně Čechů na Olympijských hrách v Tokiu pokračovaly. Druhou českou medaili včera vybojoval šermíř Alexander Choupenitch, který ve fleretu získal bronz, když porazil domácího Takahira Šikina. V šermu jde o první medaili po 113 letech.V semifinále Choupenitch nestačil na Cheunga Ka Longu z Hongkongu. A místo finále Alexander nastoupil v souboji o třetí místo, ve kterém si bleskově poradil s domácím Šikinou 15:8.První medaili dnes získalo také Slovensko, a také zlatou. Postarala se o ní střelkyně Zuzana Rehák Štefečeková, pro kterou je to třetí olympijská medaile. V roce 2008 v Pekingu získala stříbro, stejný výkon zopakovala také v Londýně v roce 2012.V šestičleném finále Slovenka trefila 43 z 50 terčů, navíc v novém systému soutěže stanovila olympijský rekord. Největší soupeřkou Štefečekové byla Američanka Kayle Browningová, která trefila 42 terčů.

Zprávy

cs_CZ

