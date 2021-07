https://cz.sputniknews.com/20210729/chorvatska-plaz-se-stala-epicentrem-sireni-covidu-zeme-zprisnila-hranicni-kontroly-hrozi-kolony---15309426.html

Chorvatská pláž se stala epicentrem šíření covidu. Země zpřísnila hraniční kontroly, hrozí kolony

Chorvatská pláž se stala epicentrem šíření covidu. Země zpřísnila hraniční kontroly, hrozí kolony

Sto Rakušanů bylo pozitivně testováno po návratu z plážového festivalu na chorvatském ostrově Pag. Informovala o tom tisková agentura APA, která se odvolala na... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Festivalu Austria goes Zrće, který se konal na pláži chorvatského „ostrova zábavy“ od 17. do 24. července, se zúčastnilo odhadem 19 tisíc lidí z Rakouska. Jednotlivé spolkové země zatím dohromady nahlásily 102 nakažených osob, přičemž nejvíce (38) jich nahlásilo Dolní Rakousko.Rakouské úřady vyzvaly účastníky akce, aby v případě jakýchkoli příznaků okamžitě kontaktovali zdravotníky. Z preventivních důvodů by měli i ti, kteří v současné době nepociťují žádné příznaky, podstoupit PCR test na covid-19, uvedl Andreas Huber, člen koronavirového krizového štábu ve Vídni. Dodal, že všichni účastníci festivalu by se měli v nadcházejících dnech vyvarovat dalších společenských setkání.Podle Chorvatského turistického sdružení, které se odvolává na údaje americké Univerzity Johnse Hopkinse, má Chorvatsko nejlepší epidemiologickou situaci ze všech zemí středomořského regionu.Zatímco v této zemi na Jadranu je sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se během této doby průměrně nakazí na 100 000 obyvatel, na hodnotě 37,65. V Itálii je to 75,52, v Řecku 255,92, ve Francii 288,81 a ve Španělsku 547,89. Nejlepší epidemické výsledky v Chorvatsku vykazuje Istrie, zatímco na dalmatském pobřeží je výskyt nových případů nejrychlejší.Zpřísnění opatřeníMinulý týden chorvatská vláda zpřísnila podmínky vstupu pro turisty z Británie, Kypru a Ruska, kteří nyní musí předložit negativní test na koronavirus, ať už byli očkováni, nebo ne. Nová omezení se vztahují i na shromáždění - na akce o 50 až 1000 osobách nyní přímo dohlížejí místní krizové štáby a účastníci mají povolen vstup pouze s evropským covidovým pasem.Dovolená v Chorvatsku je navzdory zuřící pandemii stále velmi oblíbená. Svědčí o tom plné pláže a zácpy na hranicích, na které si na sociálních sítích stěžují nejen Slováci, ale i Češi. Slovenské ministerstvo zahraničí však upozorňuje na několik nových událostí. Týkají se především hraničních kontrol.Vzhledem k obrovskému počtu turistů si příslušné orgány v Chorvatsku řekly dost a začaly k turistům přistupovat mnohem přísněji. Na hranicích se přísně kontroluje, zda turista splňuje podmínky pro vstup do země a zda musí do karantény. Došlo k tomu poté, co počet nakažených začal po začátku prázdnin rychle stoupat.Jak uvádí portál Topky.sk, slovenské ministerstvo zahraničí varovalo, že vzhledem k výraznému nárůstu turistů do Chorvatska je třeba počítat i s několikahodinovým zdržením na hranicích, připravit si tekutiny, zásoby potravin a dostatek pohonných hmot (pokud cestujete autem).Z tohoto důvodu doporučují Slovákům, aby před cestou vyplnili online formulář, který má urychlit odbavování turistů a překračování hranic. V opačném případě musí být turisté připraveni na to, že je při vstupu může čekat zpoždění.Kromě toho je při vstupu do Chorvatska stále nutné předložit platný cestovní doklad nebo občanský průkaz. Nemělo by se zapomínat, že bezproblémový vstup bude umožněn pouze těm, kteří mají digitální covid průkaz EU.

