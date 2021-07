Další možnost pro ty, co váhají. V Praze bude jezdit očkovací autobus, vakcínu si lze vybrat

https://cz.sputniknews.com/20210729/dalsi-moznost-pro-ty-co-vahaji-v-praze-bude-jezdit-ockovaci-autobus-vakcinu-si-lze-vybrat--15315228.html

Kromě očkovacích míst bez registrace, které jsou již dostupné v řadě měst celé republiky, si Praha připravila další novinku. Po městě totiž bude jezdit... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Jak píše web Novinky, poprvé budou zdravotníci v autobuse očkovat v sobotu u zoologické zahrady v Troji. Očkovat se budou moci i děti od 12 let. Tam se budou moci zájemci o očkování bez předchozí registrace dostavit o nadcházejícím víkendu v době od 9:00 do 17:00.Zoologická zahrada však není jediné místo, kde bude autobus stavět. Budou to i náplavky u Hořejšího a Rašínova nábřeží, na Olympijském festivalu ve Stromovce nebo na pražském Výstavišti.Uvádí se, že autobus, který bezplatně zapůjčil Dopravní podnik hlavního města, stihne naočkovat až 300 lidí denně. Provoz bude zajišťovat zdravotnický tým Metropolitního očkovacího centra na Vyšehradě ze společnosti MEDICON. Co se týče vakcín, pak lidé si budou moci vybrat z jednodávkové Johnson&Johnson a dvoudávkové Pfizer/BioNTech. Pakliže si vyberou druhou zmíněnou možnost, pak se na druhou dávku mohou dostavit buď zpět do autobusu, nebo se budou moci objednat na jiné očkovací místo.Na většině míst se bude podávat pod dohledem pediatra i vakcína dětem ve věku 12 – 15 let. Jak uvedli zástupci magistrátu, bude se jednat o první očkovací místo, kde se budou moci lidé z této kategorie očkovat bez registrace. Kromě nich se budou moci očkovat i cizinci a usiluje se u ministerstva i o možnost očkovat samoplátce.Koronavirová situaceZa zmínku stojí, že očkování dvěma dávkami vakcíny doposud podstoupilo asi 45 procent obyvatel Prahy. Kompletní očkování dvoudávkovými vakcínami tak má za sebou 583 440 osob s trvalým pobytem v Praze.Co se týče aktuální koronavirové situace, pak počty nově potvrzených případů koronaviru v Česku v mezitýdenním srovnání dál klesají, ve středu jich laboratoře odhalily 195, o 37 méně než před týdnem. Reprodukční číslo se drží pod hodnotou jedna, což lze chápat jako zpomalování epidemie.Od loňského 1. března, kdy byly v Česku potvrzeny první případy nákazy koronavirem, zaznamenal resort zdravotnictví 1 673 219 případů covidu-19. Většina nakažených se vyléčila a 30 363 lidí s potvrzeným onemocněním covid-19 zemřelo.

