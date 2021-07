https://cz.sputniknews.com/20210729/demokracie-jen-pretvarka-foldynu-nastval-facebook-ktery-mu-omezil-aktivity-zaznelo-doporuceni-15306815.html

„Demokracie? Jen přetvářka.“ Foldynu naštval Facebook, který mu omezil aktivity. Zaznělo doporučení

Poslanec za SPD Jaroslav Foldyna zveřejnil několik poznámek na sociální síti Twitter, v nichž odsuzuje omezení svých aktivit na Facebooku. 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Politik dostal od společnosti zprávu o tom, že nemůže nic zveřejnit a komentovat 30 dnů.„Tohle je reakce na to, že jste už dřív zveřejnili něco, co porušovalo naše zásady komunity,“ zazněl důvod dotyčného kroku Facebooku.Současně je vidět screenshot části příspěvku Foldyny o ztrátách České pošty a její možné privatizace a také pasáž o sexuálních menšinách, které zřejmě vadily společnosti Facebook.Politik lakonicky okomentoval postup sociální sítě vůči jeho osobě.„Pravda je nebezpečný jev a porušuje zásady komunity. Extrémní posun k totalitě,“ poznamenal.„Demokracie? Ne. Jen přetvářka,“ neskrývá své emoce poslanec.Kritika Foldyny zazněla i v podobě dotazů.„Smát se, nebo plakat? Západní demokracie?“ ptá se Foldyna,Sledující Twitteru přišli se svými poznámkami.„Používáte něčí produkt, tak dodržujte jeho pravidla. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej,“ uvedl Tom Lobo.Od komentujících nechyběly ani rady.„Měl byste mít víc účtů,“ doporučila Eva Procházková.„Řešení: nepoužívat Facebook. Jsou svobodné decentralizované alternativy,“ padlo od Václava Čermáka.„Chování soukromé sítě nemá nic společného s demokracií natož západní, díky za pochopení,“ vyslovil se Tomáš Jelínek.Připomeňme, že některým Facebook ukládá o hodně přísnější sankce, než má Foldyna. Například bývalý prezident USA Donald Trump si počká na možnost zahájení svých aktivit na této sociální síti minimálně rok a půl. V červnu jsme totiž psali o tom, že Facebook se rozhodl nechat účty Trumpa zablokované nejméně do ledna 2023.Společnost uvedla, že otázka blokování účtů bude znovu přezkoumána za dva roky po počátečním rozhodnutí, které bylo učiněno 7. ledna - den poté, co dav Trumpových příznivců zaútočil na Kapitol, kde zákonodárci v danou chvíli měli zasedání, aby schválili výsledky voleb, které skončily vítězstvím Joea Bidena.Facebook a další sociální sítě odstranily profily tehdejšího prezidenta ze svých platforem a obvinily ho z podněcování nepokojů.

Červenáček Korporátní fašismus je korporátní fašismus. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 1

Seki18 FB je totalitní fašistický projekt, který nemá s demokracií a svobodou vyjadřování vůbec nic společného. Mě zablokovali stejným způsobem za větu: "Někteří historikové pokládají za začátek 2. světové války napadení Číny Japonskem." 6e prý jsem porušil jejich kodex. Ale nikdo neví v čem? 0

