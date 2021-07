https://cz.sputniknews.com/20210729/jih-evropy-budou-trapit-umorna-vedra-teploty-mohou-atakovat-az-50-stupnu-15315510.html

Jih Evropy budou trápit úmorná vedra. Teploty mohou atakovat až 50 stupňů

Jih Evropy budou trápit úmorná vedra. Teploty mohou atakovat až 50 stupňů

Na jihu Evropy budou panovat v nejbližších dnech tropické teploty. Vedra se budou týkat celé jižní Itálie, především Sicílie a Sardinie, Řecka, Albánie... 29.07.2021

2021-07-29T22:01+0200

2021-07-29T22:01+0200

2021-07-29T22:01+0200

Meteorologové předpovídají, že například v řeckých Aténách by mohl padnout teplotní rekord z roku 1977, kdy 10. července bylo naměřeno 48 stupňů Celsia. V Turecku by mohly teploty atakovat až 50 stupňů, píší Novinky.Úmorná vedra vydrží minimálně týden, poté by měly teploty klesnout, kdy počasí začne ovlivňovat chladnější vzduch ze severu. „Vedle toho, že už nyní panují v oblasti vedra a teploty se budou o víkendu zvyšovat, se do oblasti žene vítr, zvaný jugo. Přinese nejen horký vzduch, ale také velké množství písku a prachu ze Sahary,“ uvedla meteoroložka Dagmar Honsová pro Novinky.Dodala, že je možné, že se tam vytvoří jakási prachová clona, která sluneční paprsky nepropustí a teploty se k 50 stupňům nedostanou. Uvedla však, že vedra s teplotami přes 45 stupňů Celsia oblast sužovat budou.Jak však meteoroložka ubezpečila, Česko se nemusí takových vysokých teplot bát. Podle jejích slov budeme rádi, pokud se budou teploty držet na letních 25 stupních. Uvedla, že se spíše budou pohybovat v intervalu od 18 do 24 stupňů.Co se týče předpovědi počasí v České republice na další dny, pak v pátek bude taktéž polojasno, přechodně oblačno a místy přeháňky, na jihu a východě země pak ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty budou mezi 25 a 29 stupni.V sobotu bude oblačno až polojasno, místy přeháňky. Na jihu bude oblačno až zataženo, na většině území lze čekat občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni. V neděli bude polojasná až oblačná obloha, místy déšť nebo přeháňky. Teploty budou přes den příjemné, mezi 22 až 26 stupni.Nejsilnější tornádoPřipomeňme, že minulý týden skončily likvidační práce v oblastech postižených tornádem, které trvaly 28 dní.Tornádo způsobenými škodami odpovídá síle označované F4, informoval o tom v předběžné zprávě o hodnocení tohoto výjimečného jevu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V této kategorii dosahuje vítr rychlosti zhruba 267 až 324 kilometrů v hodině. Meteorologové původně odhadovali, že síla větrného víru odpovídala F3. Tornádo přesahující sílu F3 v Česku dosud zaznamenáno nebylo.Rychlost tornáda nelze změřit, jeho síla se proto měří podle škod, které způsobí. Síla tornáda se určuje pomocí rozšířené Fujitovy stupnice, od nejslabšího F0 až po nejsilnější F5, který se vyskytuje pouze ve dvou procentech případů. Tornádo označované F4 dokáže zbořit dobře postavené domy a ty se slabšími základy odfouknout pryč, stejně jako automobily.

