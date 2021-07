„Jsou dva druhy fakt těžké beznaděje,“ postěžovala si Pomeje. Oč se jedná?

https://cz.sputniknews.com/20210729/jsou-dva-druhy-fakt-tezke-beznadeje-postezovala-si-pomeje-oc-se-jedna-15310653.html

Známá česká DJka Andrea Pomeje prožívá těžké chvíle beznaděje. Na svém instagramovém účtu zveřejnila příspěvek, ve kterém si postěžovala na zdravotní potíže... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Pomeje v příspěvku uvádí, že jsou dva druhy fakt těžké beznaděje, a to když jsou nemocné děti a zvířata, protože vám nemůžou sdělit, co je bolí.Pes Ringo, kterému je 7 let, má podle všeho za sebou nelehkou proceduru určení diagnózy a teď ho čeká léčba.„I takový půst dokáže divy…“ tvrdí Pomeje. Na závěr se ptá uživatelů, zda má někdo podobnou zkušenost s odmítáním jídla.Nelhostejní uživatelé dali Pomeje spoustu dobře míněných rad.„Zkuste i vývar. Mám 11letého a prošli jsme si vším možným. Když nejí, třeba se aspoň vývaru napije. Přeji zdravíčko medvídkovi. Tu beznaději znám,“ napsala jedna ze sledujících.Někteří mají za to, že možná pomůže půst: „Půst je taky lék…držím palce,“ míní další.Někteří dokonce doporučili nejlepší veterináře kardiology v celé České republice a dali své vysvětlení celé situace.Další uživatelé se zase podělili o příběhy svých domácích mazlíčků.Mnozí radili také paštiku nebo tavený sýr. Ostatní popřáli Ringovi brzké uzdravení a dali mu spoustu milých pojmenování.„Držím moc palečky, je to ňuňánek,“ napsala jedna ze sledujících.„Doufám, že se zlatúšik uzdraví,“ napsala další.Našli se i sledující, kteří se odvážili povyprávět nelehké, někdy i bohužel tragické příběhy svých miláčků s bojem se zákeřnou nemocí.Andrea PomejeAndrea Pomeje je mezinárodně uznávaná DJka. Vystupuje nejen v České republice, ale také například v Thajsku, Chorvatsku, Německu a v dalších zemích. Je také moderátorka.Pomeje se proslavila především svým vztahem s českým producentem, hercem a dabérem Jiřím Pomeje. Pár se v roce 2013 vzal a Pomeje se tak stala jeho třetí ženou. Mají spolu dceru Aničku. Manželství však nevydrželo a skončilo.Jiří Pomeje v únoru 2019 zemřel. Bylo mu 54 let, když podlehl těžké nemoci. V té době už však nebyl partnerem Andrey, což jí mnozí fanoušci vyčítali, a dokonce jí psali nenávistné zprávy, že svého manžela opustila v době, kdy ji nejvíce potřeboval.

