Kandidáti se bouří, politická smrtka kráčí za ČSSD

Víte drazí čtenáři, jak se pozná absolutní politický konec? Když před volbami odmítají členové vaší strany kandidovat a raději hodí flintu do žita. Ano, ta... 29.07.2021

Sociální demokracie je historicky jednou z nejstarších českých politických stran. A s jistotou lze tvrdit, že její značka měla punc a statisíce voličů. Ale to je, jak to tak vypadá, minulostí. Optimistické předpovědi zní, že socdemáci s odřenýma ušima prolezou po říjnových sněmovních volbách do dolní komory českého parlamentu, ale přinejlepším jich tam bude sedět jen osm. A kdoví jestli.Proč ty pochyby? Tak třeba na jihu se Janu Hamáčkovi splašila celá kandidátka. Silné negativní reakce v Jihomoravském kraji vyvolalo rozhodnutí celostátního předsednictva z předminulého víkendu, které na první místo jihomoravské kandidátky do sněmovních voleb dosadilo prvního místopředsedu ČSSD Romana Onderku. Téměř půlka kandidátů teď na protest odstoupila.Původní jihomoravskou kandidátku v čele s krajským předsedou ČSSD a starostou Líšně Břetislavem Štefanem zvolilo 85 procent delegátů. Celostátní předsednictvo ho ale nakonec odsunulo až na třetí místo za prvního Romana Onderku a druhou poslankyni Kateřinu Valachovou. Jinými slovy jde o čiré papaláštví.Štefan se rozhodl rezignovat. A není sám. Spolu s ním kandidátku opustilo dalších třináct kandidátů. Nejvíce podle Štefana z Brna, Vyškovska a Blanenska. Například v posledním zmíněném okrese rezignovali všichni čtyři nominovaní kandidáti. Kromě nich se nechce už dál na kampani podílet ani krajský volební manažer. A to je už solidní krize.Na kandidátce tak z původních 34 kandidátů zůstalo dvacet jmen. Štefan nevidí moc reálně, že by se je podařilo někým nahradit. Spíš tak bude kandidátka kratší. Šéf strany celou situaci bagatelizuje.ČSSD si podle něj se situací poradí a podá kompletní kandidátku. „Finální podoba kandidátní listiny ČSSD v Jihomoravském kraji nabídne voličům mnoho zajímavých osobností i názorových proudů uvnitř sociální demokracie, což vnímáme jako šanci oslovit široké spektrum levicových i levo-středových voličů na jižní Moravě,“ doplnil optimisticky naladěný Hamáček.Jenže kdyby šlo jen o jih Moravy! Stranu opouští nebo se od ní distancují osoby, které dříve byly tváří strany. Politických ambicí se vzdal bývalý ministr zahraničí a neúspěšný kandidát na předsedu ČSSD Tomáš Petříček. A Bohumil Sobotka, bývalý premiér a předseda sociálních demokratů, to zabalil rovnou.V kuloárech se také říká, že Jan Hamáček měl problém sehnat do čela kandidátek známé osobnosti, které by pomohly straně ve volbách uspět. Při pohledu na krajské lídry je vidět, že šeptanda nelže. Ještě, že Hamáčkovi na to kývl Vladimír Špidla.Zkrátka a dobře, pro stranu růží si jde politická smrtka a Jan Hamáček před ní kličkuje, seč mu síly stačí. Stane se z ČSSD brzy muzejní exponát?Co se to s ČSSD děje? Nerozklíží se do voleb? Na to se Sputnik zeptal známého sociologa a politického analytika Jana Klána.„Popravdě řečeno jsem byl trochu překvapen, že k něčemu takovému došlo. Nicméně v ČSSD je již delší dobu vnitrostranická krize, která tímto vrcholí. Musíme se podívat na to, že už od sjezdu, který proběhl on-line, se tato levicová strana sype. Jan Hamáček není schopen nic uřídit. Každopádně se nejedná o krizi, která by vznikla ze dne na den. Trvá již několik let. Navíc se ukazuje, že když vedení ČSSD neví, jak na čelní místa dostat své věrné lidi, tak k tomu používá sílu, což jim zřejmě jejich stanovy umožňují, ale musí být s touto možností zacházeno velice opatrně. Právě ona neopatrnost zapříčinila, že odstoupilo tolik lidí, což i pro mě je zarážející a je evidentní, že na jižní Moravě jsou proti panu Onderkovi silné averze. Pochopil bych, kdyby odstoupil jeden nebo dva lidé, ale takto velké množství je opravdu varující a hlavně to hodně vypovídá o samotné straně, která by měla před volbami držet při sobě. Jistou roli zde sehrál onen pověstný „pragocentrismus“, když někdo v Praze rozhodl, že pan Onderka bude na prvním místě a přitom krajská organizace to viděla jinak. Můžeme se ještě dočkat nějakých eskapád, když budou do kandidátek zasahovat třeba zmocněnci. I k tomu může dojít. Známe případ z Ústeckého kraje, kdy zde byly nesrovnalosti v roce 2016 v rámci senátního obvodu a kandidatury paní Dernerové,“ říká sociolog.Neukazuje to, v jak hluboké krizi ČSSD je? Proslýchá se, že lidi odmítali postavit se dokonce do čela kandidátky.„Ano, ČSSD je v hluboké krizi a ona krize započala ve chvíli, kdy byl do čela ČSSD zvolen pan Sobotka. To byl hrobař sociální demokracie a Jan Hamáček jde v jeho šlépějích. Navíc k tomu musíme přičíst i „pučisty“, když se v roce 2013 odehrála schůzka s prezidentem Zemanem v Lánech – mezi pučisty byl Chovanec, Tejc, Škromach a Zimola. A kde je jim konec? Někteří třeba radí Janu Hamáčkovi, ale většinou odešli nebo byli odejiti a z potápějící se lodi utíkají i další pravověrní, tak se nemůžeme divit, že nikdo nechce na kandidátku dát své jméno. Je to smutný příběh levicové strany, která v dobách své největší slávy měla i 30 % ve volbách do Poslanecké sněmovny a měla i své silné premiéry – Miloše Zemana a Jiřího Paroubka. Nyní ale reálně hrozí, že se do sněmovny nedostane a její rozhádanost a pragocentrické řízení tomu ještě navíc dává korunu,“ míní pan Klán.Co se to s ČSSD stalo? Kde jsou kořeny její krize?„Naše sociální demokracie se od roku 2010 vydala cestou „třetí cesty“ kompromisu s neoliberalismem. Je to koncept, který se zrodil v době Tonyho Blaira ve Velké Británii během 90. let 20. století, tedy v době kolapsu východního bloku. Tato teorie pochází od sociologa Anthonyho Giddense. Tento koncept spočívá v uzavření kompromisu s kapitalisty a vystavět „sociální kapitalismus“, potažmo zachovat sociální stát. Nicméně koncept „třetí cesty“ začal postupně erodovat, jak začal neoliberalismus nabírat na síle. Navíc po finanční krizi roku 2008 sociální demokracie úplně zaspala, když se nepostavila do čela revolučních sil, které kritizovaly neoliberální pojetí světa. Namísto toho s tímto pojetím, který způsobil finanční krizi, začala spolupracovat a například zapomněla na to, že se má zastávat zaměstnanců, posilovat odbory atd. Důsledkem tohoto spojení s neoliberální politikou je, že ČSSD například hlásá, že když je zaměstnanec v práci nějak šikanován, tak se má ozvat, ale již neříká, že se musí potrestat zaměstnavatel za porušení například zákoníku práce.Součástí krize je samozřejmě i absence autorit, které by sjednocovaly sociálně demokratickou politiku. Na bafuňáře typu Jana Hamáčka nebo Bohuslava Sobotky není a nikdy nebyl někdo zvědavý. A na závěr nesmíme zapomenout na to, že ČSSD uškodil vstup do vlády s hnutím ANO. Dle mého názoru měla zůstat mimo a vládu tolerovat. Získala by tak větší manévrovací prostor. Hřebíčkem do rakve byla umělá kauza Vrbětice, silný odpor proti Rusku a Číně a silná inklinace k neoliberální politice USA. V neposlední řadě se na kolapsu ČSSD podepsala i současná pandemická situace a chaotické řízení ministerstev, které měly pandemii zvládat a jsou v gesci ČSSD – tedy hlavně vnitro a sociální věci,“ říká politický analytik Jan Klán.

Červenáček To je Čechům známá informace. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

