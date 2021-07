https://cz.sputniknews.com/20210729/kreml-se-vyjadril-k-situaci-v-afghanistanu-15309031.html

Kreml se vyjádřil k situaci v Afghánistánu

Kreml se vyjádřil k situaci v Afghánistánu

Události v Afghánistánu vyvolávají hluboké obavy Ruska, které je připraveno „společně s partnery“ čelit možným hrozbám, uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T14:27+0200

2021-07-29T14:27+0200

2021-07-29T14:27+0200

situace na tádžicko-afghánské hranici. tálibán dobývá okresy

kreml

situace

reakce

svět

afghánistán

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/12463143_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a7dbd95996cdfb4476ed0a7eb99aa10e.jpg

„Opakovaně jste slyšeli prohlášení jak ministerstva zahraničí, tak ministerstva obrany, že to, co se děje v Afghánistánu, nás hluboce znepokojuje a že jsme rozhodně připraveni být s našimi partnery na pozadí hrozby, kterou mohou události v Afghánistánu představovat,“ řekl Peskov novinářům.Dodal, že Rusko nemá v plánu zapojit vojenský kontingent; probíhají společná rusko-tádžicko-uzbecká cvičení, testují se obranné schopnosti a dolaďují se akce.Ministr zahraničí USA Antony Blinken zase prohlásil, že nedávný postup bojovníků radikálního hnutí Tálibán (bylo uznáno za teroristické a zakázáno v Rusku) v Afghánistánu vyvolává znepokojení Washingtonu.„To, co vidíme (v Afghánistánu) v posledním týdnu – postup tálibů do okresních center a ohrožení hlavních měst provincií… vyvolává vážné znepokojení. A to samozřejmě zpochybňuje jejich záměry ohledně celé země,“ řekl Blinken na tiskové konferenci s ministrem zahraničí Indie Subrahmanyamem Jaishankarem.Stažení vojákůV květnu začal Washington na příkaz amerického prezidenta Joea Bidena stahovat vojáky z Afghánistánu. Původně se uvádělo, že stažení bude dokončeno do 11. září, ale mohlo by to být i dříve. Administrativa uvedla, že bude i nadále pomáhat Afghánistánu v boji proti terorismu a plánuje prozkoumat možnost zajištění bezpečnosti v regionu umístěním svých sil v zemích sousedících s Afghánistánem.USA a jejich spojenci z NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Jednalo se o součást kampaně „Trvalá svoboda“, která byla reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001. V roce 2014 podepsaly Afghánistán a také USA a NATO dohody, které spojencům umožňují udržovat v zemi omezenou vojenskou přítomnost. Od 1. ledna 2015 byla bojová operace nahrazena výcvikovou misí Resolute Support.V roce 2020 podepsaly USA a radikální hnutí Tálibán první dohodu za více než 18 let války, která předpokládá stažení zahraničních vojsk již v květnu tohoto roku, pokud násilí v zemi skončí. V současné době je v Afghánistánu méně než 10 000 vojáků NATO a partnerských států aliance, včetně 2 500 vojáků USA. Jejich hlavním úkolem je výcvik a poradenství afghánským bezpečnostním silám.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

https://cz.sputniknews.com/20210728/usa-jsou-znepokojeny-postupem-talibu-v-afghanistanu-15299522.html

vaclav kalousek Za to co se dnes děje v Afghánistánu může USA Talibán stvořila a vyzbrojila americká horda v 80. letech pro boj proti sovětské armádě Talibán je vlastně "dítě" americké hordy 3

vladimir007 No, tak amíci konečně dospěli k tomu, že ani za 19 roků nehnou situací v Afgánistánu a s původně pronásledovaným Talibánem uzavřeli smlouvu (tentokrát bez účasti Afgánské vlády, což také vypovídá o situaci a povaze amíků). USA úplně nejdřív pomáhaly Talibánu, když to bylo proti SSSR a velice si libovaly, jak porazily SSSR rukama jiných. Nemyslím, že by bylo škoda, že amíci odcházejí - měli odejít už dávno, ale mají opožděné vedení a tak jim to došlo až teď. Co se bude dítř v Afgánistánu teď ? No, bude to islámský stát, ale jak radikální, to se uvidí. Jestli by posílali teroristy do jiných zemí, by snad šlo poznat jednak pomocí družic, pomocí letadel a také pomocí špionážní sítě.. Nemusí jejich CIA pořád jen vymýšlet barevné revoluce po světě, můžou se věnovat opravdu té zpravodajské činnosti. A Talibán před 20 lety bude myslím jiný, než Talibán dnes. 2

4

svět

afghánistán

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kreml, situace, reakce, svět, afghánistán, rusko