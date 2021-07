https://cz.sputniknews.com/20210729/media-americka-ambasada-v-bagdadu-byla-ostrelovana-raketami-katusa-15305863.html

Média: Americká ambasáda v Bagdádu byla ostřelována raketami kaťuša

Média: Americká ambasáda v Bagdádu byla ostřelována raketami kaťuša

Podle zpráv agentury AFP se americká ambasáda v Bagdádu stala terčem ostřelování dvěma raketami typu kaťuša. Před několika týdny přitom podobné rakety zasáhly... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Raketový útok měl podle zpráv zasáhnout takzvanou „zelenou zónu“.Zprávy o útoku raketami na velvyslanectví USA v iráckém Bagdádu přišly jen několik týdnů poté, co nejméně šest raket typu kaťuša zasáhly vojenskou základnu, na níž se nacházeli američtí vojáci a spojenci v západoirácké provincii Anbar.V průběhu posledních několika měsíců se americká infrastruktura v Iráku – vojenské základny a diplomatické úřady – staly opakovaně terčem ostřelování pomocí granátometu a raket.Americký prezident Joe Biden v pondělí uvedl, že partnerství jeho země s Irákem bude v nejbližší době pokračovat, avšak po roce 2021 nebudou v zemi žádní američtí vojáci.Iráčtí a američtí činitelé ve společném prohlášení uvedli, že v zemi se nebudou nacházet žádné bojové vojenské síly po konci letošního roku.„Delegace se rozhodly, po současných technických jednáních, že bezpečnostní vztah bude zcela změněn na výcvik, poradenství, asistenci a sdílení zpravodajských informací, v Iráku přitom nebudou žádné americké bojové jednotky k 31. prosinci roku 2021,“ stojí v prohlášení.USA v IrákuSpojené státy americké v březnu roku 2003 zahájily operaci proti tehdejšímu iráckému vůdci Saddámu Husseinovi. Záminkou pro útok na zemi bylo, že Irák údajně vlastnil zbraně hromadného ničení. Ty ovšem nikdy nebyly nalezeny.Nehledě na to, že se americké jednotky stáhly ze země v roce 2014 za vlády tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy, Američané se do Iráku vrátili pro boj s Islámským státem (zakázán v Rusku).Iráčtí činitelé naléhali, aby se americká vojska stáhla ze země již v první polovině roku 2020 poté, co byl zavražděn vysoce postavený íránský velitel Kasem Sulejmání útokem amerického dronu, když ve svém voze přijížděl na bagdádské letiště 3. ledna roku 2020. Útok byl autorizován americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

