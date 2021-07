https://cz.sputniknews.com/20210729/modul-nauka-se-uspesne-pripojil-k-iss-15313181.html

Modul Nauka se úspěšně připojil k ISS

Ruský multifunkční laboratorní modul (MLM) Nauka se ve čtvrtek po 14 letech čekání na Zemi a osmi dnech letu na oběžné dráze připojil k Mezinárodní vesmírné... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-29T17:49+0200

2021-07-29T17:49+0200

2021-07-29T17:49+0200

věda a technologie

vesmírné těleso

iss

astronauti

kosmonauté

věda

vesmír

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/15312713_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_987fa71c33ad690a26f8f1baccfc3526.jpg

Podle vysílání se Nauka automaticky připojila k dokovací stanici druhého ruského modulu ISS, Zvezda. MLM byl prvním ruským modulem vyslaným na ISS po 11 letech. Zatím posledním byl malý výzkumný modul Rassvet, který byl na stanici vyslán v roce 2010.S příchodem Nauky se budou kosmonauti na ruském segmentu cítit pohodlněji: modul poskytuje kabinu, která bude třetí na ruském segmentu. Dříve, když byli na oběžné dráze tři ruští kosmonauti, jeden z nich musel trávit noc se svými americkými kolegy. Modul má také druhou koupelnu – je tedy navíc k té, která je k dispozici ve Zvezdě.Nauka je podle údajů na internetových stránkách Roskosmosu také nejtěžším ruským modulem na stanici. Na ISS je těžší pouze japonský modul Kibo, a to proto, že je sestaven ze dvou částí.MLM byl pátým modulem v ruském segmentu a přidal se k funkčnímu nákladnímu modulu Zarja (postaven a vlastněn NASA, vypuštěn v roce 1998, byl prvním modulem na ISS), servisnímu modulu Zvezda (2000), malým výzkumným modulům Poisk (2009) a Rassvet (2010).Vypuštění a letNový modul byl 21. července úspěšně vypuštěn z Bajkonuru pomocí nosné rakety Proton-M. Další let, jak informovala Evropská kosmická agentura (na modulu je instalováno jejich robotické rameno ERA), proběhl s řadou připomínek, které byly během autonomního letu překonány.Aby bylo možné uvolnit dokovací stanici ISS pro přílet Nauky, řídicí středisko mise 26. července odpojilo a potopilo v Tichém oceánu modul Pirs, který byl součástí stanice 20 let. Pirs byl prvním modulem ISS, který byl z oběžné dráhy vynesen. Poté odborníci pomocí kamery na rameni kanadského manipulátoru zkontrolovali dokovací jednotku modulu Zvezda a ujistili se, že žádný cizí předmět nepřekáží dokování modulu Nauka.Po dokováníTisková služba Roskosmosu sdělila Sputniku, že zhruba tři hodiny po dokování, kdy bude zkontrolována hermetičnost a vyrovnán tlak mezi modulem a stanicí, budou moci kosmonauti Oleg Novickij a Pjotr Dubrov otevřít přechodový průlez do modulu Nauka a začít s jeho vykládáním.Integrace modulu do stanice potrvá, jak již dříve uvedl šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin, šest až osm měsíců a vyžádá si až deset výstupů kosmonautů do volného prostoru. Během těchto prací budou muset kosmonauti natáhnout různé kabelové sítě a potrubí, nainstalovat přechodovou komoru, radiační výměník tepla a prostředky pro upevnění velkých předmětů na MLM.Jak v roce 2019 řekl Pavel Vlasov, vedoucí Střediska pro přípravu kosmonautů, po připojení modulu Nauka se vědecký výkon ruského segmentu ISS zvýší. O problémech s tím spojených se hovořilo již v roce 2015. Odborná rada vojensko-průmyslové komise to tehdy přičítala tomu, že většina výzkumu již byla provedena na stanicích Saljut a Mir, zatímco zavedení nových modulů ruského segmentu ISS pro „čerstvý“ výzkum bylo odloženo.Na internetových stránkách státní korporace je uveden seznam 13 experimentů, které se mají v MLM provádět. Budou prováděny na 16 pracovištích mimo modul a na 14 pracovištích uvnitř modulu.Start Nauky přiblíží dokončení ruského segmentu stanice, které se táhne už více než 20 let. Na 24. listopadu letošního roku je naplánován start uzlového modulu Pričal, který bude pravděpodobně posledním modulem.Dříve se předpokládalo, že stavba bude ukončena vypuštěním vědecko-energetického modulu, ale na jaře 2021 bylo rozhodnuto, že se použije jako základ nové ruské orbitální stanice. Několik dní před startem Nauky Dmitrij Rogozin řekl, že koncem července budou jasné plány nové stanice, a tedy i to, kam poletí vědecko-energetický modul - na ISS nebo na novou vysoce eliptickou oběžnou dráhu.Jak vznikla NaukaNauka je téměř úplnou kopií prvního modulu ISS Zarja. Ten se začal stavět v roce 1995 jako pozemní duplikát tohoto modulu. V roce 2004 bylo rozhodnuto o rozšíření ruského segmentu: aby se ušetřily peníze, bylo rozhodnuto zmodernizovat „dvojníka“ na plnohodnotný letový modul. Jeho uvedení bylo naplánováno na rok 2007, ale výroba nebyla včas dokončena. V průběhu let se vše odkládalo.V roce 2013, kdy byl modul téměř připraven k odletu na kosmodrom, byly při kontrole palivového systému zjištěny cizí částice. Tím hrozily velké problémy, protože modul by se musel po vyslání na oběžnou dráhu dopravit k ISS svými motory.Pokud by se modulu podařilo dosáhnout stanice samostatně, mohly by cizí částice vyřadit z provozu pohonný systém ISS, protože modul Nauka musel být napojen na palivový systém ruského segmentu.Modul byl vrácen k přepracování. Od té doby se Nauka přepracovávala u výrobce v Chruničevově centru. Aby se odstranilo ucpání potrubí, bylo opakovaně proplachováno a nádrže modulu se vyměnily za nové.V rámci modernizace bylo vyměněno potrubí modulu za nové, nádrže byly v maximální možné míře vyčištěny a byla přidána vnější plošina pro umístění vědeckého vybavení venku. Po modernizaci dostal multifunkční laboratorní modul Nauka nový název - MLM-U, kde U znamená vylepšený (vycházející z ruského slova). V roce 2020 byl modul odeslán na Bajkonur, kde prošel všemi předstartovními testy.

2021

cs_CZ

