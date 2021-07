https://cz.sputniknews.com/20210729/na-slovensku-se-opet-protestuje-tentokrat-pred-prezidentskym-palacem-15306088.html

Na Slovensku se opět protestuje. Tentokrát před Prezidentským palácem

Na Slovensku se opět protestuje. Tentokrát před Prezidentským palácem

Ve slovenském hlavním městě pokračují protesty. Protestující se tentokrát sešli u Prezidentského paláce. Nespokojenému davu se nelíbí protikoronavirová... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Mělo by se jednat o novelu očkovacího zákona, díky němuž dojde ke zvýhodnění očkovaných lidí. Neočkovaní lidé budou muset být testováni kvůli návštěvě restaurací i jiných zařízení.Slovenská televize TA3 informuje, že na místě se shromáždily přibližně dvě až tři stovky protestujících, přičemž jejich počet pořád roste. Počet policistů je prozatím menší, než bylo na protestech během minulého týdne před vchodem do Národní rady SR. Protestující drží různé transparenty a vykřikují různé slogany, čímž dávají jasně najevo svoji nespokojenost.Grasalkovičova zahrada bude kvůli protestům dnes a zítra uzavřená.Prezidentka podepsala noveluÚřad veřejného zdravotnictví (ÚVZ) SR bude moci při tvorbě protipandemických opatření přihlížet k digitálnímu covidovému průkazu. Ten informuje o tom, zda byla osoba očkována proti onemocnění covid-19, negativně testována nebo dané onemocnění prodělala. Vyplývá to z novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, kterou v pondělí večer podepsala prezidentka Zuzana Čaputová. Tyto informace následně poskytl její oficiální mluvčí Martin Strižinec.Zmiňme, že daná novela umožňuje ÚVZ SR nebo regionálnímu úřadu veřejného zdravotnictví při ohrožení veřejného zdraví nařídit dočasné podmiňování vstupu do provozů a na hromadné akce potvrzením o očkování proti onemocnění covid-19, o prodělání onemocnění nebo o negativním výsledku testu.Zároveň nová legislativa hovoří o zavedení možnosti zohledňovat očkování proti onemocnění covid-19 při přijímání protipandemických opatření ÚVZ SR. Očkovaní lidé, ti, kteří prodělali koronavirus a negativně otestovaní lidé budou moci po prokázání se covidovým průkazem „naplno“ využívat služby provozovatelů, které budou jinak v rámci protipandemických opatření omezené.

