Na Velkém hadronovém urychlovači odhalili novou částici hmoty

29.07.2021

Tetrakvark Tcc + je jediná částice známá vědě, která se skládá ze čtyř kvarků, z nichž dva jsou začarovány (kvarky c), ale zároveň chybí začarované antikvarky.Začarováním se nazývá vůně - kvantové číslo, které charakterizuje typ kvarku (celkem je známo šest různých „typů“ kvarků). Současně je životnost nového tetrakvarku přibližně 10–500krát delší než u částic s podobnou hmotností, díky čemuž je tetrakvark Tcc + rekordmanem.Zpočátku se vědci domnívali, že hadrony (složené částice) mohou sestávat pouze ze tří kvarků, jako jsou protony a neutrony, nebo z kvarku a antikvarku. Před více než půl stoletím však fyzici vyslovili předpoklad, že existují hadrony, které se skládají ze čtyř (tetrakvarků) nebo pěti kvarků (pentakvarky). Existence čtyř pentakvarků a 20 tetrakvarků již byla experimentálně prokázána. Tetrakvark Tcc + se skládá ze dvou těžkých začarovaných kvarků označených cc a dvou antikvarků s vůní u (horní) a d (spodní). Dříve známé tetrakvarky měly skryté začarování, to znamená, že obsahují začarovaný kvark a začarovaný antikvark.Podle vědců právě přítomnost dvou těžkých kvarků dělá částici relativně stabilní a dlouhověkou. Pokud v něm místo kvarků c byly kvarky b (hezké kvarky), pak se životnost částic ještě prodlouží a bude činit 10 na mínus 13. stupni sekundy.Na začátku loňského roku jaderní fyzici z University of York (Velká Británie) identifikovali subatomární částice, které podle nich mohly během velkého třesku ve vesmíru vytvořit temnou hmotu.Zažitá teorie je, že až 80 procent vesmíru se může skládat z temné hmoty, jejíž povaha a původ i přes mnoho desetiletí výzkumu zůstává pro fyziky záhadou. Hrála klíčovou roli ve vývoji vesmíru, ale je neviditelná, protože nevyzařuje, neodráží nebo absorbuje světlo. Vědci však vědí, že interaguje s viditelnou hmotou skrze gravitaci, zejména s hvězdami a planetami.Fyzici v nové studii předložili nového kandidáta na roli záhadné částice temné hmoty. Byla objevena nedávno a jde o koncept tzv. hexakvarku d-hvězdy.Skládá se ze šesti kvarků - základních částic, které obvykle kombinují tři a tvoří protony a neutrony. Když se kvarky v d-hvězdě stanou šesti, působí jako bosony a získají schopnost kombinovat se velmi odlišnými způsoby s protony a neutrony.Výzkumný tým navrhl, že v podmínkách, které mohly existovat bezprostředně po velkém třesku, se mnoho hexakvarků d-hvězd mohlo spojit a seskupit. To se odehrálo na pozadí ochlazování a expanze vesmíru. V důsledku toho byl vytvořen pátý stav hmoty - takzvaný Boseho-Einsteinův kondenzát.

