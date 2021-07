https://cz.sputniknews.com/20210729/ovcacek-o-vyzve-aby-se-cirkev-distancovala-od-kandidujicich-do-snemovny-neni-to-krestanske-15312772.html

Ovčáček o výzvě, aby se církev distancovala od kandidujících do Sněmovny: Není to křesťanské

Ovčáček o výzvě, aby se církev distancovala od kandidujících do Sněmovny: Není to křesťanské

Dvě desítky osobností z katolické církve dnes prostřednictvím dopisu, adresovanému kardinálu Dominiku Dukovi, vyjádřily své obavy z kandidatury Josefa Nerušila... 29.07.2021, Sputnik Česká republika

Autoři dopisu mají za to, že politické subjekty, za které kandidují Nerušil a Lipovská, zastávají extremistické názory, což je v rozporu se základními principy křesťanství a evangelia.Kromě toho, že autoři dopisu požadují, aby se Duka distancoval od Nerušila a Lipovské, chtějí, aby tyto osoby byly vyzvány k rezignaci na členství v mediálních radách, do kterých byly nominovány Českou biskupskou konferencí.„Tyto postoje jsou zcela neslučitelné s křesťanstvím: s jeho zvěstí o zachraňující moci víry, s jeho požadavkem milosrdenství a bezpodmínečné lásky k bližnímu, s chápáním každého člověka jako božího obrazu, s důrazem kladeným na pravdu a na lidskou svobodu,“ uvádí se dál.Autoři dopisu také připomínají podporu, kterou vyjádřil Duka Lipovské. Mají za to, že postoje pražského arcibiskupa jsou pro katolickou i nekatolickou veřejnost matoucí, díky čemuž dochází v očích mnoha lidí k legitimizaci politické síly s extrémními politickými názory.Zmiňme, že pod dopis se podepsali například biochemik Jan Konvalinka, malířka a zakladatelka Cesty domů Martina Špinková, astrofyzik Jiří Grygar, herečka Martha Issová, katolický kněz a historik Tomáš Petráček, filozof Daniel Kroupa a další.Tato výzva neunikla ani pozornosti mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka, který na ni reagoval na svém účtu na Twitteru.Stanovisko církvePřipomeňme, že katolická církev 27. července vydala stanovisko, ve kterém bylo uvedeno, že se církev neztotožňuje s politickými postoji kandidátů do Sněmovny, kteří jsou spojeni s církví. V prohlášení církve se neuvádí jména kandidátů, ovšem mluvčí ČBK Monika Klimentová potvrdila deníku Právu, že se to týká členky Rady ČT Hany Lipovské a člena Rady ČRo Josefa Nerušila.Podle předsedy České biskupské konference (ČBK) a arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera, jenž napsal prohlášení církve, dotyčná politická uskupení protiřečí hodnotám, které deklaruje katolická církev. „Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není postojem Církve,“ stojí v prohlášení.

Červenáček Flanďáci až příliš často uhýbají od svého poslání a politizují, jako by to byla jejich hlavní práce. Mělo by to být trestné. Šel jsem jednou kolem kostelního vchodu v Klatovech a slyšel jsem nějaké kázání. Zaposlouchal jsem se. Kněz měl před sebou klečící svatebčany a několikrát je varoval před poslanci... slušné děvče se otřese. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

